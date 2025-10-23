Silleda adjudica la reforma del polideportivo de A Bandeira

El Concello de Silleda adjudica a la empresa Urbanismo Técnico Sostible (Urbatés) las obras de reforma integral del pabellón polideportivo municipal de A Bandeira, por 111.199 euros. Al proceso de licitación se presentaron cuatro ofertas.

Los trabajos comenzarán en las próximas semanas y se realizarán de forma coordinada con el CEIP Ramón de Valenzuela, ya que el centro educativo emplea a diario el pabellón, así como con las actividades deportivas regulares que acoge este espacio municipal. La intervención incluye la renovación diaria de la cancha deportiva y la instalación de un nuevo pavimento vinílico antideslizante y que permitirá modalidades diferentes como baloncesto, fútbol sala o patinaxe. Está previsto, además, cambiar las bancadas, pintar el cerramiento lateral, renovar la iluminación y repintar los paramentos y elementos metálicos. Por otra parte, la antigua zona de vestuarios y aseos, en la actualidad en desuso, se convertirá en una sala de usos múltiples destinada a aulas de yoga, pilates o baile.

La reforma se acomete con cargo al II Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas da Diputación, dando así continuidad a la mejoras que se realizaron en los últimos años, como la dotación de nuevos aseos y vestuarios accesibles.