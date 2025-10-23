Silleda adjudica la reforma del polideportivo de A Bandeira
REDACCIÓN
El Concello de Silleda adjudica a la empresa Urbanismo Técnico Sostible (Urbatés) las obras de reforma integral del pabellón polideportivo municipal de A Bandeira, por 111.199 euros. Al proceso de licitación se presentaron cuatro ofertas.
Los trabajos comenzarán en las próximas semanas y se realizarán de forma coordinada con el CEIP Ramón de Valenzuela, ya que el centro educativo emplea a diario el pabellón, así como con las actividades deportivas regulares que acoge este espacio municipal. La intervención incluye la renovación diaria de la cancha deportiva y la instalación de un nuevo pavimento vinílico antideslizante y que permitirá modalidades diferentes como baloncesto, fútbol sala o patinaxe. Está previsto, además, cambiar las bancadas, pintar el cerramiento lateral, renovar la iluminación y repintar los paramentos y elementos metálicos. Por otra parte, la antigua zona de vestuarios y aseos, en la actualidad en desuso, se convertirá en una sala de usos múltiples destinada a aulas de yoga, pilates o baile.
La reforma se acomete con cargo al II Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas da Diputación, dando así continuidad a la mejoras que se realizaron en los últimos años, como la dotación de nuevos aseos y vestuarios accesibles.
- Vigo acogerá el próximo desfile del Día de las Fuerzas Armadas
- Educación abre una investigación en un colegio de Vigo por acoso a una niña de 5 años
- Operación Doner: golpe al tráfico medio de drogas con 22 detenidos en toda Galicia
- Vigo introduce cambios en la Avenida de Madrid para agilizar el tráfico en el tramo de la «turboglorieta»
- «Acabar con el cambio de hora en Europa es una aberración»
- Anulado el despido de una entidad social de O Porriño a una trabajadora embarazada: «Me machacaron psicológicamente»
- El crimen de Nigrán pasa a la gran pantalla
- Inglaterra supera a Galicia en pulpo por su «plaga» con 30.600 kilos por semana