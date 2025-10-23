Radiografía eólica: solo dos proyectos avanzan frente a los 45 presentados

La comarca de Deza y Tabeirós-Montes ha vivido en los últimos años un auténtico boom de proyectos eólicos. Desde inicios de la década se presentaron un total de 45 iniciativas, una cifra que refleja tanto el interés de las empresas por aprovechar el potencial eólico de la zona como la complejidad de gestionar la expansión de la energía renovable en un territorio fragmentado y sensible. Sin embargo, de esa avalancha inicial, pocos proyectos han logrado avanzar hasta la fase de ejecución, y la radiografía actual muestra un mapa lleno de paralizaciones, suspensiones y trámites pendientes.

Al examinar los datos, se observa que algunos proyectos quedaron archivados sin mayores incidencias, como es el caso de Tramontana, Siroco y Rula. Otros lograron la autorización, aunque todavía dependen de la Declaración de Utilidad Pública por parte de la Xunta de Galicia, como Prado Vello y Pico Touriñán, un paso imprescindible antes de cualquier obra. La primera selección fue más dura para otros: cinco proyectos recibieron Declaración de Impacto Ambiental (DIA) negativa —Campos Vellos, Cabanelas, Pedra Longa, Borreiro y Suido I— mientras que cinco más desaparecieron del registro sin explicación conocida: Rosa dos Ventos, Targos, Ampliación Penizas, Las Américas 26 y Las Américas 24.

No obstante, lo que resulta más llamativo son las 21 paralizaciones cautelares emitidas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que afectan a: As Penizas, Paraño Oeste, Monte Festeiros, Outeiro Grande, Monte Xesteiros, Touriñán III-2, Campo das Rosas, Porto Vidros, Dos Cotos, Marcofán, Castro Valente, Serra do Faro Ampliación, Estivada, Serra do Farelo, Pico Seco, Valdepereira, Zamorra, Mesada, Rodeira, Cunca y Suime.

Cabe destacar, no en tanto, que estas medidas no cancelan los proyectos, sino que sirven para garantizar que no se produzcan daños irreparables en los montes y permiten que las autoridades revisen la legalidad y la viabilidad de cada iniciativa antes de dar luz verde a la construcción.

Hoy, solo ocho proyectos siguen en tramitación activa: Greco, Xubrintas, Chamarrapio, Alamoceiros, Ventoburgo, Xestiloi, Sistesas y Tenzas do Aire, a los que se suma Afrende, aún en trámites previos a su presentación. La mayoría de estas iniciativas dependen del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), con la excepción de Tenzas do Aire, que se tramita por vía autonómica a través de la Xunta. La radiografía deja claro que la densidad de proyectos inicial no se traduce en ejecución inmediata: los trámites administrativos y la intervención judicial han reducido drásticamente la actividad real sobre el terreno.

Aun así, resulta necesario analizar cautamente la situación. El impacto potencial de los proyectos es significativo, ya que la media de aerogeneradores por parque ronda los cinco, lo que significa que de ejecutarse los 29 proyectos todavía pendientes el impacto ambiental y paisajístico sería considerable. No se trata solo de la altura de las turbinas: caminos, líneas de evacuación y subestaciones transforman por completo la estructura del territorio y afectan a los ecosistemas, a la hidrografía y a la vida de los habitantes de los valles. Es por esto que asociaciones como Alarma na Terra de Montes trabajan desde hace años para defender el entorno y garantizar que la energía eólica no se convierta, en realidad, en un ejemplo más de la especulación con el territorio para satisfacer intereses económicos, a costa del equilibrio mediambiental y el bienestar ciudadano.

Alarma na Terra de Montes no baja la guardia

Como se mencionaba anteriormente, son ocho los proyectos en trámite y 21 los que cuentan con paralización cautelar por parte del TSXG. Estos datos los aporta Alarma na Terra de Montes, que hace hincapie en la importancia de no bajar la guardia. Las paralizaciones pueden convertirse, en realidad, en luz verde para una veintena de polígonos eólicos, lo que elevaría la cifra a 29, que se sumarían a los ya instalados en los montes de las comarcas. «As empresas non se rinden porque a tramitación sexa longa ou os expedientes acaben en vías xudiciais. Están defendendo os seus proxectos e nada garante que non vaian a saír adiante», exponen desde el colectivo. En este sentido, su trabajo se centra ahora en dos áreas principales, que en realidad podrían ser tres. Por un lazo, trabajan mano a mano con peritos y abogados para preparar las causas contra los diferentes proyectos paralizados. Por otro, elaboran las diferentes alegaciones contra aquellos en período de exposición pública.. Asimismo, tan importante como estos tres frentes de acción acabados de mencionar es un cuarto: la información como herramienta de prevención. «Outra cousa que facemos é dar charlas preventivas nesas zonas nas que sabesmo que a empresa está falando coa veciñanza para vender o proxecto. É necesario que coñezamos exactamente o conlevan estas iniciativas, porque se non despois é moito más complicado alegar», comparten dende Alarma na Terra de Montes, que engaden: «Os veciños seguimos asoballados, a patronal chorando día si e día tamén ae a Xnta facéndolles leis ao ditado. Non temos máis información dos procedementos porque seguen sen ser transparentes».