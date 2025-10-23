Los proyectos excluidos del EDIL de Lalín suponían inversiones por casi 8 millones

El gobierno de Lalín trabaja contrarreloj en la elaboración de los proyectos técnicos y de ejecución de las obras de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDIL), ya con las actuaciones prioritarias que encajan con la financiación obtenida. Es más, el plan europeo condicionó la presentación de las cuentas municipales de 2026, que deberán contemplar al menos una parte de estas intervenciones plurianuales. El desarrollo de las áreas parroquiales, almendra central y movilidad sostenible, reforma de la Praza de Abastos y un plan de comercio, el área deportiva anexa al Arena y un parque etnográfico en Donramiro fueron las principales propuestas a esta convocatoria.

Días atrás el alcalde, José Crespo, avanzó que la Praza de Abastos, la almendra central y el auditorio de Vilatuxe eran los proyectos prioritarios a desarrollar. Curiosamente en la documentación presentada por el Concello a la convocatoria de estos fondos comunitarios se había valorado en 4.290.000 euros el desarrollo total del plan de movilidad sostenible que comprendía una primera fase de la Gran Praza y la humanización de calles céntricas. Esta intervención se asocia, en parte, con la reforma de la Praza de Abastos (2.770.000 euros) que no solo contempla la rehabilitación del histórico inmueble, sino un nuevo aspecto a su entorno. El gobierno indicó en varias ocasiones que la humanización de rúas, acompañada del plan de tráfico, se articularía entre la zona de la Praza de Abastos [calles Molinera y Rosalía de Castro] y el Kilómetro 0. La obra del mercado de abastos era casi irrenunciable pues se cuenta con un proyecto técnico que no se materializó por cuestiones de plazos y forzó al ayuntamiento a renunciar a una subvención de 1,1 millones del plan PIREP. Los dos proyectos antes mencionados suman, según la su estimación de coste, poco más de siete millones de euros. También irá adelante la ampliación del auditorio de Vilatuxe, obra para la que se r habían reservado 1,1 millones de fondos de la Diputación, aunque el coste total asciende a 1,7.

Esta cifra se aproxima a los 6.547.228 euros que llegarán a la administración local de los fondos europeos administrados por el Estado, cuantía a la que hay que añadir la aportación municipal del 40%, con lo que las inversiones deberían rondar finalmente casi los 11 millones. Cabe recordar que el ejecutivo municipal presentó una propuesta de máximos y solicitó 15 millones, que supondría asumir de recursos propios seis más.

El objetivo Desarrollo de los núcleos de centralidad del municipio contemplaba las áreas parroquiales o el impulso al rural, con la recuperación de tabernas como puntos de encuentro. Con una estimación de gasto plurianual de 3,1 millones, por ahora no está, como el parque etnográfico de Donramiro (1,65) entre las prioridades.

El área deportiva, una «liebre» para Crespo

El área deportiva en las inmediaciones del Arena es una promesa electoral que, por distintas vicisitudes, se atragantó al alcalde ya en el anterior mandato. La judizialización de la ocupación de los terrenos, luego ya aprobada, demoró un proyecto que según las previsiones del gobierno local debería arrancar con la pista de atletismo. Cabe recordar que fue preciso desarrollar un Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones (PEID). Esta obra es una de las propuestas en el EDIL y se previeron 3.150.000 euros para desarrollarla. Además de la pista de atletismo el gobierno dibujó un proyecto a largo plazo que contemplaba un campo de rugby, dos pistas deportivas de fútbol 7, piscinas al aire libre y tres pistas de pádel, así como espacios libres y zona verde, más aparcamiento. Crespo, que arrancó el compromiso de la Xunta para financiar parte de las obras, tiene en esta ambiciosa actuación una de las «liebres» a abatir en la presente campaña de caza. El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, en un acto público este año en la villa, subrayó que al alcalde de Lalín «non se lle escapaba unha lebre», en alusión a su capacidad para buscar recursos fuera de las paredes del Castro Tecnolóxico.