El programa de risoterapia comienza en Donramiro

El taller de risoterapia que el Concello de Lalín inclye dentro de su plan de salud mental dio comienzo ayer en el centro social de Donramiro y durante este mes recalará en otras parroquias.

Mientras, hoy arrancará el seminario Coñecendo as emociónss, en este caso en la biblioteca municipal. Se trata de una actividad gratuita coordinada por Ategal en colaboración con Afundación. Conducido por la psicóloga Mónica Dios, los talleres, que tienen todas sus plazas cubiertas, se llevarán a cabo todos los jueves hasta el 21 de enero del próximo año.