Pena: «La Xunta vuelve a olvidar a Silleda y al rural en sus presupuestos»

La alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, mostró ayer su malestar ante el proyecto de presupuestos de la Xunta para 2026, que «vuelven a demostrar no solo la falta de una apuesta real por Silleda, sino por el conjunto del rural gallego». La previsión de gasto autonómico en Trasdeza para el año que viene se limita a 130.000 euros destinados a impulsar los polos de emprendimiento, así como otros 500.000 para construir una pista de equitación en el recinto ferial de la Semana Verde.

Fernández Pena lamenta que, año tras año, el ejecutivo autonómico «siga sin entender ni priorizar las necesidades de las personas que viven fuera de las grandes ciudades». Critica que los municipios más pequeños se vean abocados a hacer un esfuerzo adicional para acceder a fondos autonómicos. «Ya no es una cuestión de siglas, sino de sensibilidad. Tenemos que esforzarnos el doble que los grandes concellos para lograr una ayuda, y llevamos años sufriendo este ostracismo presupuestario».

En este sentido, apunta que Silleda, Vila de Cruces, Rodeiro, Agolada y Dozón aglutinan, en conjunto, más población que Lalín y tienen las mismas necesidades. «A pesar de ello, tenemos que limitarnos a rastrear partidas genéricas mientras las inversiones con nombres y apellidos llegan siempre a los mismos».

Lalín será el municipio de Deza y Tabeirós-Montes con mayor inversión de la Xunta el año que viene, pues recibirá 4,9 millones para la cuarta fase del polígono industrial, 262.000 euros para iniciar la construcción de la nueva depuradora, 3,2 millones para ampliar el instituto Ramón Aller, 2,5 millones para el edificio de Medio Rural (ya en obras), 287.000 euros para saneamiento y 1,7 millones para desarrollar la Base Integral de Unidades Operativas (BUO). Ante estas cifras para Lalín, la escasez de la cuantía para Silleda y que los otros cuatro municipios carezcan de inversiones destacadas, «la teoría de concentrar inversiones donde hay más población contradice el discurso de Alfonso Rueda de que este sería el mandato del rural. El resultado es un modelo que favorece a los municipios grandes y penaliza a los más pequeños», apostilla la munícipe.

Carretera a Vila de Cruces

La alcaldesa menciona intervenciones en su municipio que precisan, desde hace años, un empujón económico desde la Xunta, como el cámping de Medelo, que «sigue abandonado y sin limpieza, generando riesgo de incendios», un plan para carretera la PO-204 entre A Bandeira y Vila de Cruces que sirva para menguar el tráfico de camiones por el casco urbano de la localidad trasdezana o actuaciones en la red de agua y saneamiento. Hace falta, también, una intervención integral en el monasterio de Carboeiro, «el buque insignia del turismo de Deza, y que precisa servicios, protección, planificación e inversión », enumera la alcaldesa, además de pedir una actuación integral en el CEIP de Silleda que, tras muchas reuniones, logró disponer de un patio cubierto. Fernández Pena remarca que «todo lo que conseguimos es porque lo peleamos en competencia con otros municipios. Pido de una vez por todas la Xunta impulse aquí también inversiones con visión de futuro».