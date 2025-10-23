Los juzgados de Lalín y A Estrada tramitan 36 denuncias por malos tratos entre abril y junio

Los juzgados de violencia contra la mujer de Lalín y A Estrada tramitaron durante el segundo trimestre del año 36 denuncias por malos tratos, que suponen cinco más que en el arranque del periodo anterior. De esas 36 denuncias totales, 22 corresponden a otras tantas víctimas que abrieron el proceso en los Juzgados de Lalín, acompañadas con un atestado policial. Por nacionalidades, 18 víctimas son mujeres españolas mayores de edad, y las 4 restantes, extranjeras con también más de 18 años. Entre enero y marzo, Lalín había tramitado 15 denuncias por violencia doméstica.

Sí descienden, pero de forma muy sutil, las denuncias en el partido judicial de A Estrada, que pasa de 16 expedientes a 14. De esas 14 víctimas de violencia de género, 4 formalizaron su denuncia en el propio juzgado, y las 10 restantes cuentan con denuncia y el correspondiente atestado judicial. Son 11 españolas y 3 extranjeras, todas mayores de edad.

Los datos sobre violencia sexista contra la mujer fueron difundidos ayer por el Consejo General del Poder Judicial. El informe indica que se activaron cuatro medidas judiciales de protección, todas de carácter penal y repartidas a partes iguales entre Lalín y A Estrada. En el primer trimestre hubo dos medidas, ambas en A Estrada. Entre abril y junio, una de las medidas de protección de A Estrada activa una orden de alejamiento, y otra de prohibición de comunicación. Lalín calca estas dos categorías. El conjunto de órdenes de protección y medidas solicitadas asciende a 11, también por encima de las 6 del primer trimestre. De esas 11 medidas solicitadas, hay 3 víctimas que las pidieron, todas españolas, contra otros 3 denunciados, también españoles. En las 8 tramitadas en los juzgados de Lalín, la relación es de 6 víctimas y 6 denunciados españoles, así como dos víctimas y otros tantos denunciados extranjeros. En el caso de las órdenes de protección que solicitaron las 3 mujeres del partido judicial de A Estrada, una fue adoptada y las otras dos quedaron denegadas. De las 8 de Lalín, también se autorizó solo una.

Hubo, además, 11 varones que fueron a juicio como presuntos autores de malos tratos (entre enero y marzo habían sido 3). En A Estrada se sometió a juicio a un varón, que resultó condenado, al igual que 8 de las personas que los juzgados de Lalín elevaron a juicio. Los dos restantes quedaron absueltos.

Contra la libertad

En cuanto a los delitos ingresados a lo largo de ese segundo trimestre, de los 33 globales 25 (9 en A Estrada y los 16 de Lalín) se refieren a las lesiones y malos tratos que recoge el artículo 153 del Código Penal. Los juzgados de A Estrada evaluaron además 4 delitos contra la libertad y otros 4 de quebrantamiento de medidas.

Por último, hubo 17 causas que quedaron sobreseídas de forma provisional. Esto significa que el proceso queda suspendido de forma temporal por la deficiencia de pruebas. De esos 17 asuntos, 7 corresponden al partido judicial de A Estrada y los 10 restantes, a Lalín. En todos ellos, el juez o la jueza optaron por el archivo provisional de la causa porque no quedaba justificada la perpetración del delito, esto es, que no quedó demostrado que existiese.