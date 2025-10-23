«Hay que seguir captando socios»

Está como quien dice recién aterrizado en el cargo y lo primero que ha hecho fue conformar su junta directiva. Gaspar García Dobarro vive sus primeros días al frente de la asociación Cabaleiros de Lalín.

—¿Tiene cerrada la configuración de su junta directiva?

Me falta un vocal o dos por confirmar, pero se puede decir que el núcleo importante ya está hecho. Conmigo estarán como vicepresidente primero Manuel Gordedo y Gabriel González como segundo vicepresidente. Rubén Gordedo es el secretario y Andrés Cuñarro de tesorero. Como digo, me faltan vocales, pero ya están confirmados Serafín Martínez, Francisco Estenza, Gabriel Lamas y Mario Rozas. Supongo que serán suficientes aunque no descarto que entre algún vocal más en la directiva.

—Su predecesor en el cargo se había puesto como meta incrementar el número de socios. ¿En qué cifran están ahora?

En estos momentos somos 181 socios. Es una cifra considerable, pero hay que seguir captando nuevos socios en Cabaleiros de Lalín. Cuantos más seamos mejor porque eso nos da una gran fortaleza como asociación. Está claro que para ser un colectivo más importante aún deberíamos de tener de 250 socios en adelante. Es complicado llegar a esos números porque hay varias asociaciones y colectivos. Habrá que trabajar para ver si se da hecho algo importante.

—Cada vez se pueden ver más amazonas en las rutas y eventos que organiza Cabaleiros de Lalín. ¿Podría ser esa la panacea para crecer en número de socias?

Hay que tener en cuenta que hasta hace poco las mujeres participaban en una asociación como la nuestra de forma muy ocasional. Antes venían con su padre o marido y ahora ya se las puede ver con sus propios caballos disfrutando como el que más. Está claro que el número de mujeres ha crecido mucho de un tiempo a esta parte. Ahora lo que toca es conseguir que vengan más a probar.

—¿El próximo compromiso es la cabalgata de Reyes? ¿Tienen el calendario confeccionado?

Por supuesto que participaremos en la cabalgata. Como siempre, nuestro calendario lo forman la Ruta A Gouxa, la Feira do Cocido y la Feira do Cabalo. La verdad es que no tenemos nada definitivo en lo que a fechas se refiere porque además tengo entendido que este año la Feira do Cocido cae muy pronto. De todas formas, la Ruta A Gouxa será el 31 de enero porque es un evento muy importante para nosotros y siempre fue por esas fechas más o menos. Es una época ideal para una ruta tan emblemática que cada año tiene más seguidores, la verdad.

—¿Qué va a ser lo primero que haga la nueva directiva de la asociación Cabaleiros de Lalín?

Desde luego, lo primero que tenemos que hacer es pensar en lo mejor para el colectivo y ver cómo lo heredamos. Son cuatro años de mandato y pienso que son más que suficientes para poder hacer algo que pueda mejorarlo. Se me ocurre que lo más urgente ahora es empezar a trabajar en las fechas de la Feira do Cabalo de este año.

—Cabaleiros de Lalín es un colectivo consolidado. ¿Eso facilita la tarea de dirigirlo?

Hay cosas como la carroza de la Feira do Cocido que aunque parece que no tiene trabajo, al final tienen que ser muchos los socios que echen una mano para poder salir en el desfile con algo representativo de nuestra asociación. Ya digo, tenemos que empezar a pensar pronto en todo eso porque el tiempo se nos echa encima y tenemos que dejarlo todo bien ultimado para que nada falle en los distintos eventos que tenemos que organizar y en los que estaremos como asociación. Desde luego, no tendremos tiempo de aburrirnos.