La feria Expobus Iberia amplía el premio al Mejor Conductor de Autocar

El recinto Feira Internacional de Galicia Abanca, en Silleda, acogerá del 20 al 22 de noviembre la Feria del Transporte de Viajeros por Carretera, ExpoBus Iberia. El programa incluye jornadas técnicas sobre las problemáticas del sector o sus retos de futuro, así como un circuito de pruebas para testar algunos modelos, una exposición de vehículos clásicos o el Premio al Mejor Conductos de Autocar, que este año se internacionaliza con tres categorías: nacional, europea y mundial. En cuanto a la zona expositiva, acudirá la mayoría de empresas nacionales fabricantes de carrocerías para autobuses, como Irizar, Beulas, Castrosúa, Unvi, Indcar, Integralia o Ferqui. Esta representación es posible gracias a la alianza entre ExpoBus Iberia y la Asociación Nacional de Fabricantes de Carrocerías de Autobuses (Ascabus). La primera ofreció condiciones ventajosas a los integrantes de Ascabus para acudir a la feria, a la par que el colectivo promociona el certamen en diversos soportes y canales de comunicación.