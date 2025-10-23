ECOS abre un nuevo plazo hasta el 27 para presentar una nueva junta directiva

El colectivo Empresarios e Comerciantes de Silleda (ECOS) abre un nuevo plazo hasta el próximo lunes, día 27, para que los socios interesados en conformar una nueva directiva presenten un equipo conformado por seis miembros y que pueda dar continuidad a la junta que en la actualidad preside Silvia López Romero. ECOS había celebrado ya el día 1 una asamblea en la que dio a conocer la intención de cese de la actual directiva, y se abrieron 15 días de plazo para recibir ofertas de nuevos equipos. Este lunes, día 20, se celebró una junta extraordinaria a la que acudieron 15 de los 70 socios del colectivo. Solo hubo dos personas dispuestas a tomar las riendas de ECOS, pero son precisas seis, de ahí la apertura de un segundo plazo.

Desde ECOS se insta a todos los socios a formar parte de la nueva directiva que se intenta conformar «para que pueda ser una realidad y pueda dar continuidad a la asociación», remarca. El colectivo hace hincapié en la urgencia de conformar esa nueva junta, puesto que la campaña navideña «está a las puertas y es un éxito todos los años», dado el aumento de compras en el comercio local durante esas fechas. El año pasado, según los sobres que participaron en el sorteo de Navidad del 10 de enero, el total de compras rozaba los 200.000 euros. ECOS organiza cada años seis campañas de promoción propias.