El BNG de Dozón preguntará en pleno por el proyecto de albergue

El edil del BNG de Dozón, Miguel Docasar, elevará al pleno del lunes (a las 10.00 horas) una batería de preguntas sobe el proyecto de albergue para peregrinos. La Xunta anunció esta dotación el pasado mes de marzo durante un encuentro con el alcalde, Adolfo Campos. Tras esa reunión, el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, anunció que el albergue ocupará la antigua casas rectoral de O Castro, en desuso y en un estado de conservación deficiente.

La intención de la Xunta era licitar las obras de acondicionamiento durante el primer semestre de este año, para materializarlas a lo largo de 2026. Pero transcurrido ya ese primer semestre dl año «y sin tener noticias del citado proyecto», el Bloque preguntará al alcalde si existe ese proyecto, si ha recibido algún documento oficial sobre el mismo y si el Concello tiene constancia de que la Xunta vaya a comprar el inmueble o se limite a restaurarlo sin traspasar su titularidad. En la batería de preguntas, el Bloque también se interesa por conocer el detalle de las obras que precisa la rectoral y su presupuesto, así como quién va a gestionar ese futuro albergue, xa que podría ser tanta la Iglesia (titular actual de la casona) como un ente público.

El orden del día de la sesión plenaria incluye la aprobación de las actas anteriores, la dación de cuenta de los decretos de la Alcaldía desde el anterior pleno y la modificación de la plantilla de personal relativa al presupuesto de 2024, prorrogado en 2025.