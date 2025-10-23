Un aparatoso accidente obliga a cortar el tráfico en Silleda
El siniestro se produjo a primera hora de esta tarde en la N-525 a su paso por A Bandeira
Un aparatoso accidente ha obligado a cortar la circulación completamente en la N-525 a su paso por A Bandeira, en la parroquia silledense de Manduas. El siniestro se produjo a las 14.57 horas de este jueves, momento en el que varios particulares alertaron a Emerxencias Galicia de una colisión entre un camión que transportaba tabletos y un coche.
A pesar de que en el automóvil viajaban tres personas y que el camión —con un único ocupante— terminó volcado sobre el asfalto, no hubo que lamentar heridos. Aun así, al lugar se desplazaron efectivos sanitarios del 061 y la Guardia Civil de Tráfico..
Sin embargo, el tráfico sí que se ha visto afectado por un corte total desde el kilómetro 309,3 al 309,4 en ambos sentido.
