El acceso para abonados del parking de Lalín estará listo «en semanas»

El Concello de Lalín avanzó ayer que las obras de apertura de la nueva puerta de acceso en el parking Europa, situada en la planta intermedia del edificio, avanzan a buen ritmo. El concejal de Urbanismo, Pablo Areán, y la responsable municipal de la infraestructura pública, Karen Fernández Lamela, visitaron el recinto para supervisar el avance de los trabajos.

La actuación contempla la instalación de una reja eléctrica de acceso, ya colocada, y la creación de un nuevo punto de entrada peatonal exclusiva para abonados, que permitirá un acceso más directo, rápido y cómodo al aparcamiento. La intervención se completará con la apertura de la citada puerta frontal para los abonados, el acondicionamiento del acceso rodado y el adecentamento del entorno exterior, tareas que se desarrollarán en las próximas semanas. Según explicó, Pablo Areán, «esta mejora permitirá optimizar el uso de las instalaciones y ofrecer un servicio más ágil a los usuarios abonados que emplean el aparcamiento de forma habitual».

La obra también supone una «mejora funcional en la organización interna del tráfico», ya que la nueva entrada permitirá separar los flujos de circulación entre abonados y usuarios ocasionales, «evitando cruces innecesarios y mejorando la comodidad para todos».Una vez finalizadas las obras, previstas para las próximas semanas, el nuevo acceso quedará completamente operativo, facilitando la entrada y salida de los vehículos de los abonados sin necesidad de desplazarse por las cuestas del aparcamiento. El recinto, según los datos oficiales del presente mes de octubre, cuenta con 121 abonados.