Un veterano hostelero reabrirá el histórico Vasán

La Cafetería Vasan abrió sus puertas en el año 2007, consolidándose a partir de ahí como un referente de la hostelería estradense. Situado en una de las calles más transitadas de la villa, a un paso de los jardines y el consistorio, el establecimiento contó siempre con un amplio rango de clientes. Por ello llamó la atención que bajase su verja de manera definitiva el pasado verano, tras 17 años.

Este gran local sin embargo no estará mucho más tiempo cerrado. El encargado de reabrirlo es un hombre muy conocido en A Estrada, con más de cuarenta años ligado al mundo de la hostelería. Carlos Fernández, más conocido para muchos como «Cepas», está en estos momentos dando forma a su proyecto más personal y ambicioso. Por el momento no tiene nombre –o al menos no lo quiere desvelar todavía–, ni siquiera tiene muy claro si el enfoque irá más hacia una cafetería o un bar, pero su experiencia en el sector, unido a un lugar destacado en el centro de la villa, le auguran un buen futuro.

Cepas ha pasado la mayor parte de su vida trabajando como camarero en diferentes locales y eventos. Echando la vista atrás recuerda sus comienzos, de la mano del fallecido Ramiro Abelleiro. Siendo muy joven aprendió sirviendo mesas en la Sala Gradín y en la Discoteca Lennon, un mundo este último que dejó tras su cierre y el traslado a Viceversa. Según recuerda, su único trabajo fuera de la hostelería fue un tiempo en que lo compaginó con la carpintería.

A pesar de esa larga experiencia como camarero, a Cepas le toca ahora poner en marcha un proyecto personal. Su único referente es el año que pasó como socio del Adega, un bar que abrió con dos socios en la calle Serafín Pazo -en el local en el que luego abrió el Pub Treu-, hace más de 30 años. Aquella experiencia tiene algo que ver en la decisión de poner en marcha este nuevo proyecto. «Un año después de abrir el Adega yo estaba cansado y quería dejarlo. En ese momento mi padre me dijo que no lo hiciese y que podíamos cogerlo él y yo juntos comprando su parte a los otros dos socios. Le dije que no, algo de lo que me arrepiento. Él se fue después a trabajar a Vitoria y falleció allí de un accidente. Siempre me quedó esa espina clavada de saber qué habría pasado si hubiese aceptado su propuesta», explica. Finalmente, Cepas podrá abrir ese bar que su padre le planteó.

Por el momento, el hostelero no sabe cúando podrá abrir sus puertas. Hasta ahora está enfrascado en la reforma de un local de grandes dimensiones, ya que la cafetería tiene detrás un amplio espacio que se utilizó en sus inicios como centro infantil. «Estoy, dándole un cambio», explica sin dar muchas pistas. «Quiero dar desayunos, que es algo que ahora funciona muy bien, y también vinos. Mi principal duda es la comida. Mi idea era tener cuatro o cinco cosas tipo raciones pero todavía hay que decidirlo».