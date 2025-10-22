La vaca más cotizada de la historia de la Central Agropecuaria: 7.798 euros

La Central Agropecuaria de Galicia registró ayer el mayor precio pagado por una vaca en este mercado: 7.798 euros. Si bien el récord de la categoría de vacuno mayor, y de la propia subasta, se sitúa en los 10.498 euros alcanzados el 8 de octubre de 2024 por un buey de raza mestiza, en cuanto a las hembras de esta categoría el mayor precio estaba hasta ahora en los 7.728 euros, desembolsados en marzo de 2024. Sin embargo, desde la puja de este martes, 21 de octubre, el mayor precio abonado por una hembra es de 7.798€, pagados por una vaca mestiza nacida en febrero de 2021 y perteneciente a una explotación de Boimorto (A Coruña), que fue adquirida por Frigoríficos Bandeira.

Por lo demás, a la subasta concurrieron 1.436 animales (1.395 el martes anterior), de los que 1.369 fueron comercializados por un global de 1.761.831€, unos 47.000 más que la semana pasada. Como entonces, las cotizaciones bajan en las tres categorías. Los terneros de recría se pagaron a 688,29 euros de media, 10 menos que siete días antes, mientras que tanto los cebados como el vacuno mayor se dejan más de 100 euros y quedan en 1.560,88 y 2.266,41, respectivamente. Entre los ejemplares adultos hubo once de la denominación Vaca y Buey de Galicia, que promediaron 2.375,46€; y entre los carniceros, los 81 concurrieron bajo la marca Ternera Gallega Suprema cotizaron a 1.654,62€.

En cuanto a las mesas de precios, el porcino cebado prosigue la la caída iniciada a finales de julio y desciende por decimocuarta semana consecutiva. El lechón tras un mes a la baja, frena su depreciación. El cambio, el huevo agudiza la escalada iniciada a finales de agosto. Y el conejo, según la lonja de Madrid, continúa en 2,6 euros el kilo en granja.