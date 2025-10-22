Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Teatro de marionetas en el Casino de Lalín

El Casino de Lalín acoge este domingo (19.30 horas) la representación de la función de títeres Era unha vez un sacho de madeira, adaptación de Viravolta y Josep Sancho; un cuento musical basado en el Pinocchio de Carlo Collodi El espectáculo, gratuito para socios, será en formato de entrada inversa.

