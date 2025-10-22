Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Teatro infantil en la Casa das Letras

La biblioteca de A Estrada acogerá este viernes 24, Día de las Bibliotecas, el espectáculo infantil Animaladas, de Teatro Calatrava. El show, dirigido a niñas y niños de 3 a 10 años, tendrá entrada gratuita, pero debido al limitado aforo de la Casa das Letras, será necesario recoger las invitaciones con antelación en la ventanilla de préstamos de la biblioteca.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents