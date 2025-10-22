Teatro infantil en la Casa das Letras

La biblioteca de A Estrada acogerá este viernes 24, Día de las Bibliotecas, el espectáculo infantil Animaladas, de Teatro Calatrava. El show, dirigido a niñas y niños de 3 a 10 años, tendrá entrada gratuita, pero debido al limitado aforo de la Casa das Letras, será necesario recoger las invitaciones con antelación en la ventanilla de préstamos de la biblioteca.