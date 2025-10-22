«Sería espectacular poder autofinanciarnos en 2026»

Tras un año centrados en el estudio y en la creación de nuevos temas, Pants Off vuelve al primer plano con nuevo material. La banda estradense liderada por Román Terceiro acaba de publicar hace una semana Nas Estrelas, su último single, que se une a Abismos, lanzado el pasado mes de mayo. Ambos temas son el primer anticipo de un EP de cinco canciones que el grupo espera poder presentar a comienzos del 2026.

El nuevo trabajo llega tres años después del último disco de la banda, que prefirió tomarse el proceso con calma. «Este año decidimos centrarnos solo en crear y grabar», explica. «Nos ofrecieron algún concierto, pero no nos cuadraban las fechas. Queríamos preparar bien los temas y elegir los mejores para el EP», señala Román Terceiro.

El grupo está formado actualmente por Román «Rocky» Terceiro, voz del grupo, acompañado por Fonso Valcárcel, bajo y coros. Lo completan Diego Rodríguez, guitarra y coros; Mateo Vázquez, guitarra, y Mauro Gómez a la batería. A lo largo de su trayectoria el grupo contó con distintas formaciones, manteniendo el dúo principal. En activo desde 2007, esto les permitió vivir los grandes cambios de una industria musical que ya no gira en torno a los discos completos.

«Ahora el formato cambió totalmente», reconoce el vocalista. «Con el tema de Instagram y la inmediatez, hay que ir sacando poco a poco. Es como dar píldoras, no todo de golpe. Al final, cuando los lanzas todos, ya forman el EP completo», comenta Terceiro. Lejos de verlo como un inconveniente, considera que este sistema les da más libertad creativa: «Nos viene incluso mejor, porque no tenemos que andar con la prisa de tenerlo todo acabado a la vez. Vamos trabajando, probando, y grabamos lo que de verdad convence».

En cuanto al estilo, Pants Off mantiene su sello característico: el punk rock californiano, con melodías potentes y estribillos melódicos. «Nos movemos dentro de ese abanico», explica Román. «Abismos suena más al rollo Sum 41, más rock, mientras que Nas Estrelas es más rápida y dura, algo más hardcore. Pero todo dentro de lo que nos gusta», sentencia.

El cantante asegura que, a pesar del paso del tiempo, siguen fieles a sus raíces: «Somos bastante viejunos (risas). Yo sigo escuchando la misma música que hace treinta años. El trap y así no me gustan mucho, pero creo que nuestro estilo fue envejeciendo bien. Al final los grupos que escuchábamos siguen ahí, y el género maduró con nosotros».

Esa madurez también se nota en sus letras: «Cuando empezamos teníamos dieciséis o diecisiete años. Las canciones hablaban de cosas muy de instituto, sin experiencia ni conocimiento del mundo. Ahora las letras salen de lo que vivimos, de lo que nos afecta. Intento ser honesto y cantar sobre nuestro día a día».

Nuevos propósitos en 2026

Con la vista puesta en el próximo año, la banda planea presentar el EP completo a comienzos de 2026, con tres nuevos temas a mayores de los dos mencionados antes, y una gira que los devuelva a los escenarios. Su objetivo es claro: cerrar fechas, tocar en festivales y lograr que el grupo se sostenga por sí mismo. «Sería la hostia conseguir que el grupo se autofinanciara. Que lo que ganamos tocando durante el año sirva para grabar sin tener que poner dinero de nuestro bolsillo», confiesa él.

En cuanto a su identidad local, está claro que es algo que forma parte esencial del ADN de Pants Off. A pesar de que sus miembros estén repartidos por distintas ciudades de España, la banda mantiene su raíz en A Estrada. «El pueblo es nuestro mundo», afirma Rocky. «Aquí pasamos los años más importantes de nuestras vidas. Las relaciones, las experiencias, todo eso se cuela en las canciones», asegura.

Por eso también desde 2018, Pants Off decidió grabar íntegramente sus temas en gallego, un paso natural para una banda que siempre mantuvo esa fuerte conexión con su entorno: «Llevamos escuchando música en gallego toda la vida. Cuando hicimos el cambio fue por eso, porque aquí se hace música chula y porque somos parte de un lugar que tiene una lengua que hablamos todos los días».

Sobre el título del nuevo trabajo, todavía no hay decisión. «Aún no lo pensamos. No es un disco conceptual. Cuando tengamos todas las canciones juntas, veremos qué tienen en común y decidiremos un nombre y una estética», concluye. Esta nueva etapa, más madura pero con la sencillez y el trabajo de siempre, promete traer lo mejor de Pants Off para 2026.