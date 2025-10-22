Reconocimientos a los comuneros de Bermés y de Rebordelo por la gestión del monte

El proyecto Comunidades Activas e Paisaxes Resilientes a Incendios Forestais e Cambio Climático (CAPRIF-CC) acaba de publicar en su página web (www.caprifcc.com) un Atlas de áreas conservadas por comunidades locais, que recoge los casos de éxito de las buenas prácticas de 33 comunidades de montes gallegas en materia de conservación de la biodiversidad y prevención de los incendios forestales.

En la provincia de Pontevedra figuran 11 comunidades de montes de ocho concellos. Son las de Bermés (Lalín), Camposancos (A Guarda), Coruxo y Teis (Vigo), Couso y Vincios (Gondomar), Covelo y Paraños (O Covelo), Meira (Moaña), Rebordelo (Cerdedo-Cotobade) y Viladesuso (Oia).

La publicación de este atlas forma parte de las líneas de trabajo del proyecto CAPRIF-CC, impulsado por la Fundación Juana de Vega, la Fundación Centro de Estudios Eurorrexionais Galicia-Norte de Portugal, la Fundación Centro Tecnológico y Forestal de la Madera, la Asociación Galega de Custodia do Territorio y la Fundación Montescola, y cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para lana Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la UE con los fondos NextGenerationEU.