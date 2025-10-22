Reclaman una ITV móvil para la parroquia de A Xesta
REDACCIÓN
Lalín
El Concello de Lalín aprobó en junta de gobierno la solicitud de los vecinos de A Xesta para instar a la empresa Supervisión y Control a que traslade puntualmente una unidad móvil del la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).
El acuerdo será remitido a la compañía para que tenga en consideración la demanda.
