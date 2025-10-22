El PP destaca la apuesta de la Xunta en infraestructuras el próximo año

El presidente provincial del PP de Pontevedra, Luis López, valoró positivamente las partidas presupuestarias reservadas por la Xunta de Galicia para las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes en el ejercicio de 2026. Son cerca de 22 millones de euros los que recalarán en esta área de interior, con actuaciones clave como el desarrollo de la AG-59 hasta A Estrada, así como la ampliación de los polígonos industriales de Toedo y Lalín 2000.

Los principales concellos beneficiarios de estos documentos presupuestarios para el próximo año son Lalín y A Estrada. En el primero, las obras en el IES Ramón Aller Ulloa –ya licitadas– contarán con una inversión de 3,17 millones de euros. Además, la administración autonómica reserva fondos para una de las grandes promesas realizadas en los últimos años: la creación de una nueva base de helicópteros contra incendios. Aunque la gran partida que se contempla es la destinada a la nueva Edar, que costará más de 27,6 millones de euros.

Por otra parte, en A Estrada el gobierno gallego intervendrá económicamente en tres puntos principales: la extensión de la autovía libre de peajes AG-59 hasta O Rollo, que ocupa el 60 % de los fondos destinados a toda la provincia de Pontevedra; la ampliación del parque empresarial de Toedo, con un presupuesto fijado en 2,4 millones de euros para 2026; y, por último, la creación de 28 viviendas de promoción pública, con una previsión de inversión de 4,2 millones de euros, que ya cuentan con consignación para los proyectos técnicos y una primera partida de gasto.

Asimismo, Silleda también contará con fondos autonómicos. En concreto, la Xunta inyectará 500.000 euros en este concello para la dotación de una pista de equitación en las instalaciones de la Fundación Semana Verde. Además, mantendrá su apuesta por el impulso de los polos de emprendimiento, con una dotación aproximada de 130.000 euros.

Compromiso

Así, Luis López indicó que todas estas actuaciones «reflejan el compromiso de la Xunta con los gallegos y gallegas». «La premisa es mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y la Xunta está enfocada en eso. Prueba de esto son estos magníficos presupuestos que, estoy seguro, permitirán mejorar el día a día de los miles de vecinos de Deza-Tabeirós», finalizó el presidente provincial.

«Ayer conocimos unos presupuestos para nuestra provincia que este año superan los 4.083 millones de euros, de los cuales 149 son para vivienda, 135 para políticas sociales, 127 para agua, saneamiento y depuradoras, 62 millones para centros educativos, 11 para parques empresariales y cinco para inversiones culturales», subraya el líder provincial del PP.

Gonzalo Louzao: «Se confirma lo que venimos diciendo, es el momento de A Estrada»

En A Estrada, el alcalde, Gonzalo Louzao, valoró así el documento: «Los presupuestos de la Xunta para 2026 refrendan lo que venimos diciendo: es el momento de A Estrada». El mandatario hizo hincapié en la cuantía destinada a la ampliación de la vía de alta capacidad entre A Estrada y Santiago de Compostela (AG-59), que supone la mayor partida asignada a la zona de Pontevedra. Concretamente, esta infraestructura contará con 16,8 millones en 2026, e incluye otros trece millones para 2027 y siete más en 2028, hasta alcanzar una inversión total de 36,8 millones de euros.«Como dijo el presidente Rueda este domingo en A Estrada, esta fase quedará inaugurada en dos o tres meses, en función del efecto que la meteorología tenga en la recta final de los trabajos», recordó el regidor estradense, ahora también presidente del PP a nivel local.Louzao aludió también a las partidas específicas para la ampliación del polígono industrial de Toedo y la construcción de 28 nuevas viviendas de promoción pública. «Dotar a A Estrada de suelo industrial público resulta fundamental para tener capacidad de creación de empleo, ofreciendo oportunidades laborales a los estradenses en su propio municipio y atrayendo nuevos trabajadores que podrán asentarse aquí», señaló el alcalde, quien añadió: «En materia de vivienda, la falta de competencias no nos lo pone fácil, pero la Xunta está poniendo de su parte con estas 28 viviendas que vemos incorporadas a los presupuestos».

López Bueno considera el documento «un ninguneo» y «claramente insuficiente»

El PSOE estradense también realizó una primera valoración de los presupuestos de la Xunta y calificó como un «ninguneo» las partidas de inversión destinadas al municipio. Su portavoz, Luis López Bueno, destacó que la única partida creíble es la destinada a la AG-59, «aunque llegue con veinte años de retraso», pero lamentó que fuera de eso, «no hay nada más para A Estrada».El líder socialista considera «claramente insuficientes los 2,4 millones previstos para el polígono industrial de Toedo y los 640.000 euros para las viviendas públicas prometidas en el entorno del Mercadona», asegurando que son «cantidades que no dan ni siquiera para empezar». Criticó además la «costumbre» de la Xunta de incluir partidas similares en los presupuestos «que luego no ejecuta», citando ejemplos como los polígonos de Lalín, O Corgo, Sionlla, Arteixo o Carballo, que siguen sin ampliarse.López Bueno denunció también la ausencia de proyectos comprometidos como la mejora de la PO-213, las actuaciones de seguridad en la PO-841 o la residencia pública reclamada por todos los grupos, que sí se construirá en Ribeira. Dijo esperar «con expectación» la postura del alcalde, a quien pidió «ser tan beligerante con la Xunta como en otras cuestiones propias». Finalmente, anunció que presentará enmiendas a través del Grupo Parlamentario Socialista para incluir estas actuaciones y reclamar fondos para finalizar las parcelarias de Nigoi-Arca, Codeseda y Val do Vea II.

El BNG aboga por invertir en servicios sociales y un reparto justo

Por su parte, el BNG disiente de la lectura positiva del presidente provincial y critica los presupuestos por «olvidar gran parte de la comarca de Deza-Tabeirós y Terra de Montes, basándose en promesas antiguas y compromisos poco claros». Desde el grupo nacionalista señalan la ausencia de «inversiones reales» en la mayoría de los municipios y un escaso gasto social, dejando sin reforzar las necesidades más urgentes de la ciudadanía.Según el BNG, los presupuestos se utilizan de forma «partidista», beneficiando al PP y no a todos los gallegos, con «asignaciones limitadas y poco transparentes» para una comarca afectada por la crisis demográfica. Consideran que las inversiones concretadas son «viejas promesas», como la ampliación del polígono Lalín 2000, la base aérea en el mismo concello o el polígono de Toedo.Ariadna Fernández denuncia que muchos municipios quedan sin partidas para inversiones y reclama atención a servicios sociales, conciliación, residencias, centros de día y servicios esenciales como los del Servizo de Axuda no Fogar. Para ella, los grandes olvidados son Rodeiro, Agolada, Dozón, Forcarei, Silleda y Vila de Cruces.Así, el Bloque anuncia que presentará enmiendas a los presupuestos para visibilizar las necesidades de cada localidad y garantizar que los recursos lleguen efectivamente a todos los vecinos, priorizando su bienestar.