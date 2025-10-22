O Corpiño acoge un reconocimiento al laico venezolano Gregorio Hernández

El santuario de O Corpiño acogerá este domingo, 26 de octubre, una misa en honor del venezolano San José Gregorio Hernández, conocido en muchos países como el «médico de los pobres». El colectivo de venezolanos residente en la comarca dezana invita a todas las personas que puedan a acudir a este acto, sobre todo a los de la comunidad del país caribeño. La eucaristía está prevista para las 18:00 horas.

Además, durante el transcurso de la liturgia en el santuario lalinense está previsto un acto de veneración de una de las reliquias del santo, que fue entregada al santuario por el cardenal Baltazar Porras, promotor de la causa de canonización, el 20 de octubre de 2022. La mencionada reliquia fue recibida por el rector de O Corpiño, José Criado.

José Gregorio Hernández Cisneros (1864-1919), laico dedicado a la investigación científica, la práctica médica y la enseñanza universitaria, es uno de los dos primeros santos venezolanos, junto con la madre Carmen Rendiles (1903-1977), religiosa fundadora de las Siervas de Jesús de Venezuela. De hecho, la ceremonia de canonización de ambos tuvo lugar el 19 de octubre en la plaza de San Pedro, en Roma.