El ministerio incluye Agolada y Dozón entre las zonas afectadas por incendios

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio del Interior, ha ampliado a 279 el número de comarcas afectadas por distintas emergencias de protección civil registradas entre los pasados 22 de junio y 25 de agosto tras incorporar todas aquellas que, en su momento, no fueron comunicadas al Centro Nacional de Emergencias (Cenem) de la Dirección General de protección Civil por las agencias autonómicas del 112. En la relación figuran Dozón y Agolada, por sus incendios de los días 12 y 15 de agosto.

Estos municipios podrán reclamar las ayudas previstas en la ley si acreditan el perjuicio sufrido y no limita el ámbito territorial de aplicación de las medidas, que llegarán a todos los que acrediten haber sido afectados por dichos sucesos.