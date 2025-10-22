Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lalín aporta 8.900 euros a cinco colectivos sociales y 9.600 a vecinales y culturales

REDACCIÓN

Lalín

El Concello de Lalín aportará 8.922 euros a colectivos sociales. El reparto es el siguiente: Morea (1.500), Carabelo (1.422), Asociación Española contra el Cáncer (1.500), O Mencer (1.500) y Apalc (1.500).

Además, la junta de gobierno aprobó el reparto de 9.968 euros a otras asociaciones vecinales o culturales. Así, el colectivo vecinal de Catasós obtendrá 448 euros, Lalín de Arriba (724), cultural Bolarqueira de Noceda (896), vecinal de Noceda (735), etnográfica de Codeseda (1.172), O Naranxo (1.264), Máisquedanza (977), Amigos do Camiño de Santiago por Lalín Deza (597), Viarum Dezae (712), Ballet e Danza do Deza (336), Coral de Botos (390), Coral de Lalín (804) y vecinal de A Xesta (241). Los CEIP de Prado y Cercio reciben 344 y 321 euros. Se quedan sin ayudas por incumplir las bases la asociación Randela y la peña Siareiros Dezaos.

