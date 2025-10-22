Forcarei aprueba un millón de euros de crédito para realizar pagos atrasados

El gobierno forcaricense celebró ayer un pleno extraordinario de urgencia marcado por el abandono del PSOE antes del debate de los principales puntos del orden del día y por la ausencia del BNG, que había excusado su asistencia. La sesión tenía como objetivo aprobar una operación económica de 1.095.318 euros, articulada mediante modificaciones y suplementos de crédito, destinada al pago de facturas pendientes, la financiación del alumbrado público y la licitación del nuevo contrato del Servizo de Axuda no Fogar (SAF).

Según el gobierno local del PP, encabezado por la alcaldesa Belén Cachafeiro, la medida forma parte del plan económico diseñado para garantizar la viabilidad del Concello y proteger los principales servicios municipales. La regidora explicó que en poco más de dos meses se aprobaron el presupuesto municipal de 2025 y la cuenta general de 2024, y que esta operación permitirá habilitar más de un millón de euros «imprescindibles para evitar la supresión de servicios y poder llegar a final de año».

El ejecutivo local atribuye la necesidad de esta actuación a la situación económica heredada del anterior gobierno socialista, al que responsabiliza de dejar deudas y facturas pendientes por cientos de miles de euros. Parte de los fondos se destinará al pago de proveedores, «algunos de los cuales llevaban muchos meses esperando para cobrar». Los abonos podrán efectuarse una vez concluido el periodo de exposición pública de quince días tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

La operación también contempla cubrir el gasto del alumbrado público y garantizar la continuidad del SAF, que según el gobierno solo tenía financiación hasta junio.

Los socialistas renuncian a las dietas del pleno

Por su parte la portavoz socialista, Verónica Pichel, intervino al inicio del pleno para manifestar su desacuerdo con la convocatoria y con los asuntos incluidos en el orden del día. Según señaló, el grupo socialista fue citado «de forma urgente, con solo 24 horas de margen», y consideró que suponía «otro pleno que se podía haber evitado» y «más gastos innecesarios» para el Concello.Pichel acusó al gobierno local del PP de «falta de transparencia» y afirmó que el objetivo de la sesión era «modificar los presupuestos de 2025, elaborados y aprobados recientemente por el propio ejecutivo de Belén Cachafeiro». Sostuvo que esta modificación «demuestra que el PSOE tenía razón» al advertir que no existía crédito suficiente para afrontar los pagos del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) ni otros gastos municipales.Pichel aseguró que los presupuestos aprobados por el nuevo gobierno «son los peores de la historia del Concello» y acusó al ejecutivo de «mala gestión». Concluyó su intervención anunciando que los concejales del PSOE renunciaban a cobrar las dietas correspondientes a la sesión y que la abandonarían en señal de protesta.