Fiestras honra el 15 de noviembre a su patrón
La parroquia silledense de Fiestras honra a su patrón, San Martiño, el sábado 15 de noviembre. A las 13:30 horas habrá misa solemne amenizada por Os Trasnos de Doade. La Asociación Cultural e Veciñal Axóuxere organiza una comida, con plazo de inscripción hasta el día 12; el menú consta de empanada, churrasco, postre y café y su precio es de 15 euros para socios y 22 para el resto.
