Estreno de una zarzuela gallega en A Estrada

El Teatro Principal de A Estrada acogerá el estreno de la Zarzuela de Montelongo los próximos 25 y 26 de octubre. En esta obra, con profundas raíces en la identidad gallega y con sello estradense, participan la EMAE, la Coral Polifónica de A Estrada, el Conservatorio de Música y Tequexetéldere. Las funciones serán el viernes a las 20.00 horas, y el sábado a las 19.00 horas. Las entradas están disponibles en el departamento de Cultura del Concello a 5 euros