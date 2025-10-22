Un empresario dezao en Canadá, nas aventuras de Javier Reverte

De Manuel Jorge, un emprendedor dezao que acadou éxito empresarial no Canadá cun negocio de casas prefabricadas, tivemos noticia por mediación do amigo Xaime Varela, de Agolada, quen nos mandou aviso de que un paisano da zona de Lalín aparecía mencionado de xeito destacado no libro de Javier Reverte En mares salvajes. Un viaje al Ártico (2011).

No libro que relata a viaxe polas glaciais augas do Océano Ártico, emprendido polo escritor e novelista madrileño Javier Reverte (1944-2020) en agosto do 2008 nun buque oceanográfico ruso, refire textualmente: «Manuel Jorge tenía cincuenta y siete años y había emigrado de Galicia cuarenta antes. Vivió primero en Inglaterra, trabajando en la hostelería, y desde allí se trasladó a Edmonton, como encargado del bar y el restaurante de un hotel. Después se mudó a Yellowknife, en donde fundó una empresa de casas prefabricadas con materiales aislantes para paredes inventados por él mismo. Su empresa se llamaba Energy Wall y su mujer, eslovaca, era la contable. No me lo dijo, pero estaba claro que se había hecho rico. Manuel tenía dos hijos (...) Me contó que había nacido en una pequeña aldea cerca de Lalín, en Pontevedra.

-Cuando marché, había allí unos cuarenta vecinos. Ahora sólo quedan mi hermano y su mujer. Los pueblos se han vaciado, pero ya verá, como dentro de unos años, la gente vuelve al campo…».

Isto e moito máis, que os amigos poden continuar lendo no libro, conta Reverte do seu encontro co noso paisano, aínda que non indica o nome da aldea e parroquia da que é nativo este empresario e mesmo aventureiro dezao. Porén, aportacións de amigos nosos sitúan a súa orixe no municipio de Rodeiro, en concreto no lugar de Senra de Arriba.