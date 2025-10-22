La edad media de la población solo baja de los 50 años en Lalín, A Estrada y Silleda

El envejecimiento de la población es un problema generalizado de primer orden, pero tampoco consuelo viendo lo que acontece en las comarcas. Si hace un cuarto de siglo la edad media de la población de Deza y Tabeirós-Montes rondaba los 46 años ahora se sitúa en 52; es decir, seis años más. Solo los concellos más poblados, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran una edad media por debajo de los 50 años, con Lalín como el municipio con una población media más joven (47,5 años), mientras que en Silleda son 48,3 y 49,1 años en A Estrada.

Agolada es el territorio con un censo más envejecido al promediar sus vecinos 55,5 años. En Vila de Cruces la edad media es de 52,1, Rodeiro (54,3) y tanto Dozón como Forcarei comparten un dato de 55,3 años. La curva ascendente también se constata con los datos relativos a la población que tiene 65 años o más pues en Lalín se sitúa en el 26 por ciento, A Estrada y Silleda comparten un 28%, mientras que en el resto de los municipios de las comarcas ya son más de tres de cada diez, aproximándose al 40 por ciento en Rodeiro, Agolada, Dozón y Forcarei.

El relevo generacional se identifica con otro dato estadístico irrefutable pues en ninguno de estos ocho ayuntamientos la proporción de menores de edad llega al 15 por ciento y solo Silleda (13,4), Lalín (14) y A Estrada (14) se aproximan. En Vila de Cruces los menores de 18 años son el 11,3 por ciento, Rodeiro (8,6), Agolada (7,8), Dozón (6,9) y Forcarei (8,4).

Si atendemos a la ocupación de los hogares, los unipersonales representan casi la mitad de los existentes en Agolada y Forcarei, con por este orden, A Estrada, Silleda y Lalín donde suponen un tercio del total. El informe estadístico estatal, referido a 2023, detalla los porcentajes de población española y extranjera. Los foráneos en Lalín eran entonces el 8,3 por ciento de su censo, mientras que en Silleda, el 7,2. En Vila de Cruces son cuatro de cada cien, como en Agolada, y cinco de cada cien en Rodeiro. Solo un 1,5 por ciento en Dozón, el 3,5 en A Estrada y el 2,1 por ciento en Forcarei.

En otro orden de cosas, el atlas sobre rentas de los hogares identifica en este caso los ingresos por unidad de convivencia. Los que subsisten con menos de 7.500 euros anuales representan el 10,7 por ciento en Lalín, Silleda (7,79), Vila de Cruces (9,3), Rodeiro (6,9), Agolada (10,6), Dozón (4,55), A Estrada (6,34) y Forcarei (9,30).

El INE también concreta los ingresos brutos o renta por persona y por hogar. Si nos centramos en los recursos económicos anuales que llegan a los hogares de los ayuntamientos de las comarcas el desglose es el que sigue a continuación: Lalín (36.927 euros), Silleda (36.974), Vila de Cruces (31.316), Rodeiro (37.450), Agolada (28.678), Dozón (44.641), A Estrada (39.521) y Forcarei (32.237).

Las rentas por salarios son mayoría solo en tres concellos

En el informe Atlas de las Rentas de los Hogares se detallan cuáles son las principales fuentes de ingresos en cada uno de los municipios españoles. En lo que atañe a las comarcas los salarios por el desarrollo de un puesto de trabajo solo superan la mitad de los ingresos en Lalín, A Estrada y Silleda. En los demás se mueven entre el 49,1 por ciento de Vila de Cruces y solamente el 36 y el 38 % en Rodeiro y Dozón. El envejecimiento de la población implica una mayor carga sobre las pensiones, que en ningún concello suponen menos del 25 por ciento de los ingresos de los hogares. Esta proporción se da en Lalín, en A Estrada sube hasta el 29 y en Silleda cae al 26,5. En Vila de Cruces son el 32,5, Rodeiro (32,4), Agolada (36,4), Dozón (29,5) y el 35,5 por ciento en Forcarei. Las prestaciones por desempleo no alcanzan en ningún caso el dos por ciento de las rentas familiares. Bajo el epígrafe de otros ingresos el ministerio encargado de elaborar estos censos estadísticos anuales computa rentas de capital, rendimientos de actividades económicas o ingresos por cuenta propia. En Lalín representan el 12,7% del total, Silleda (13,67), Vila de Cruces (11,34), Rodeiro (25,75), Agolada (10,83), Dozón (25,4), A Estrada (9,21) y el 12,26 por ciento en el caso del término municipal de Forcarei.