La diagnosis urbanística en clave igualitaria abre el 25N en Silleda

La presentación de la diagnosis urbanística con perspectiva de género, elaborada en los últimos meses, abre este sábado, 25 de outubre, la programación municipal de Silleda por el Día Internacional contra la Violencia de Género (25 de noviembre). Las técnicas responsables del proyecto expondrán la metodología y los principales resultados en una sesión participativa orientada a establecer prioridades de actuación a partir de las ideas e inquietudes recogidas, en particular, durante las rutas realizadas por Silleda y A Bandeira en junio pasado.

El encuentro, que tendrá lugar a las 12:30 en la plaza Siñor Afranio, servirá también para valorar y priorizar actuaciones futuras, en una sesión abierta a la ciudadanía que permitirá conocer las demandas ya recogidas y aportar nuevas propuestas. El proyecto, que implica a expertas en arquitectura, urbanismo y participación ciudadana, se enmarca en el Plan de Igualdad del Concello de Silleda y se alinea con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, reforzando el compromiso municipal con un diseño urbano más seguro, accesible e igualitario. Al final de la presentación, se ofrecerá un pequeño piscolabis a modo de networking de ideas.

Esta actividad marca el inicio de un mes lleno de propuestas alrededor del 25N, bajo el lema En Silleda, todo o mes é 25N. La programación continuará el próximo miércoles, 29 de octubre, con la celebración del Consello da Muller de Silleda, en la que se integrarán representantes de distintas asociaciones y colectivos.

Noviembre arrancará con la celebración de los talleres Activa-das los días 3, 5 y 7, organizados en colaboración con la asociación Acadar y dirigidos a mujeres con discapacidad. El jueves 13 habrá una sesión abierta al público a cargo de Hanan Kaoud, concejala de Ramala (Palestina) y experta en género, que aportará su experiencia a través de la sesión Visita al Norte. La voz resiliente de las mujeres palestinas, abierta a todo el público interesado. Esta conferencia llega a través del Fondo Galego de Solidariedade, del que forma parte el Concello de Silleda.

Del 10 al 17 de noviembre habrá campañas de sensibilización con la comunidad educativa y con la ciudadanía. Y el martes 25 tendrá lugar el acto central, que pondrá el colofón a un mes dedicado a la igualdad, a la concienciación y a la eliminación de todas las formas de violencia machista.

La alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, que dio a conocer ayer el cartel junto a la concejala de Bienestar Social, Ángela Troitiño, destacó que «este programa mantiene el compromiso firme de hacer de la igualdad un eje transversal de todas las políticas municipales, también en el urbanismo, en la educación y en la cultura».