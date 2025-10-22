El cura Marcos Torres recibirá un homenaje el 9 de noviembre en Lalín con misa y una comida

El sacerdote lalinense Marcos Torres recibirá el cariño de sus vecinos en un homenaje que se celebrará el próximo 9 de noviembre. Organizado por un grupo de feligreses, con este acto se pretende reconocer la labor pastoral de Torres al frente de la parroquia de la capital municipal durante los últimos ocho años, labor que llevó a cabo en otra docena de pedanías de la capital dezana. La organización subraya del religioso que en este tiempo se mostró «próximo, entrañable y comprometido con su pueblo, que supo hacer de su vocación una forma de servir y de querer».

El homenaje coincide con la última misa dominical de Marcos Torres como párroco titular de As Dores, una vez que su puesto pasará a ser ocupado por el rector del santuario de O Corpiño, José Criado, al encomendarle a Torres la administración eclesiástica de Melide. El menú incluirá pulpo, carne ao caldeiro, vino, refrescos, aguas y postre. El precio es de 35 euros para adultos, 16 euros para niños de entre 5 y 10 años, y entrada gratuita para menores de 5 años (previa reserva). Las invitaciones podrán adquirirse entre hoy día 22 y el lunes 3 de noviembre en Tiendas Bernabé (Joaquín Loriga y Centro Comercial Pontiñas), Sergent Major, Comercial Arribas, Correduría de Seguros Principal Deza, Panadería Fernando (Lalín de Arriba) y Bar Asorey (Donramiro).

La iniciativa nace, exponen los impulsores, de forma espontánea entre vecinos de todas las parroquias que Marcos acompañó en estos años –Bendoiro, Donramiro, Donsión, Lalín, Prado, Filgueira – «y cuenta con el apoyo de mucha gente que quiere agradecerle no solo su trabajo pastoral, sino también su manera de ser: sencillo, próximo, alegre y profundamente humano». Destaca, asimismo que «durante este tiempo, Marcos Torres consiguió algo poco habitual: hacer comunidad más allá de los muros de la iglesia, tender puentes entre generaciones y acercar la fe a la vida cotidiana, con palabras claras y con hechos que dejan huella. Estuvo presente en los momentos duros y en los días felices, acompañando con humildad, escuchando sin juicios y haciendo que cada quien se sintiera parte de una misma comunidad».

«Marcos no marcha de Lalín; Lalín marcha con el», aducen los organizadores, quienes inciden en que este homenaje está abierto a la participación de todos los vecinos del término municipal y de todas las personas que quieran unirse a este reconocimiento. Se trata, en definitiva, de un «agradecimiento compartido, un encuentro para decir gracias sin nostalgia, con alegría y orgullo. Lalín se junta por Marcos Torres», concluyen los promotores del acto en su comunicado.