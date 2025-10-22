Comiezan las reuniones sobre las áreas parroquiales

La campaña informativa del Concello de Lalín sobre las áreas parroquiales dio comienzo ayer con encuentros con vecinos de las áreas de Val do Boi y Carrio Sur. Estas reuniones de trabajo tendrán continuidad el día 28 con la participación de la zona de Entre Ríos, Alto de Vales y Vía da Prata. El 30 le tocará el turno a A Balouta, Val do Deza y Val do Arnego. Se gestionan a través de los alcaldes de barrio y abordan este modelo organizativo que pretende articular la administración municipal.