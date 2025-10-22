Comienza en Silleda el curso de entrenadores de fútbol UEFA C

El salón de plenos del consistorio de Silleda acogió ayer la puesta en marcha del curso de entrenador UEFA C, organizado por la Federación Galega de Fútbol. Cuenta con una veintena de participantes de Deza y Tabeirós-Montes. Las clases teóricas se imparten de 19:30 a 22:30 durante seis jornadas hasta finales de febrero, mientras que las prácticas se desarrollarán los días 20 de enero, 10 de febrero y 10 de marzo en el campo de fútbol Outeiriño-Joselu Mato.