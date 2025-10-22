El Camiño da Geira bate su récord de compostelas

El Camiño da Geira e dos Arrieiros, la ruta jacobea que une Braga con Santiago de Compostela atravesando A Estrada y Forcarei, entre otros municipios, alcanzó hace pocos días una nueva marca histórica. Según datos de la Oficina del Peregrino y la Asociación Codeseda Viva, principal impulsora del itinerario en Galicia, el camino supera ya las 695 compostelas emitidas, batiendo así el récord del 2024, cuando se contabilizaron 690 peregrinos acreditados. «Confiamos en alcanzar las 800 antes de final de año», explica Carlos da Barreira, de Codeseda Viva.

En lo que va de 2025, 692 peregrinos recorrieron el camino completo, lo que supone un aumento del 5 % con respecto al año pasado. De ellos, 517 partieron desde Braga, punto de origen oficial, mientras que otros lo hicieron desde diferentes localidades portuguesas y gallegas.

Sobre el perfil de los peregrinos, 427 son hombres y 264 mujeres, y más del 80 % completan el recorrido íntegro, de unos 240 kilómetros, en lugar de limitarse a los últimos cien, que es lo mínimo exigido para obtener la compostela. «Llevamos contabilizadas 49 nacionalidades distintas, lo cual también da una ligera idea del alcance que está teniendo la ruta por el mundo», comenta.

En total, desde su apertura oficial en 2017 y su reconocimiento eclesiástico en 2019, más de 7.500 peregrinos pasaron por la ruta, y más de 3.000 solicitaron la compostela en Santiago.