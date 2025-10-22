Las calles olvidadas

En el casco urbano de A Estrada no todas las calles son iguales. No es una opinión, sino una realidad. Así se ha marcado desde el Concello, creando hasta cinco categorías diferentes de calles en función de su grado de humanización, su valoración catastral, el equipamiento urbano y otras cuestiones. Esa catalogación de calles también se podría hacer en un sentido inverso. Hay algunas a las que no les falta de nada y otras en las que las mejoras y arreglos tardan un poco más en llegar. En este caso sin embargo la catalogación que proponemos es un poco más drástica; hay calles que todo el pueblo conoce y otras que pocos saben de su existencia. Hagamos un juego. Demos una vuelta por algunas de estas calles y veamos cuántas conocen.

Este camino lo empezamos en el centro de A Estrada en un caso paradigmático. Se trata de la Rúa Xesteira. Para quienes no lo sepan esta calle se encuentra en la parte de abajo de la Praza da Feira, cruzando la 25 de Xullo. Durante muchos años, esta calle sin salida se metió en el mismo saco que su paralela, la rúa Cañoteira, aunque solo comparten sus primeros metros. Luego la calle se difurca hacia la izquierda en un camino sin salida en el que hay varias viviendas.

Durante mucho tiempo, los vecinos de estas casas protestaron ante el Concello de A Estrada, ya que se encontraron en un limbo que volvía locos a los carteros y repartidores. Según explican los vecinos, su calle es tan desconocida que incluso trabajadores municipales la desconocían cuando iban a realizar algún trámite al Concello.

Finalmente se instaló una pequeña señalización de Rúa Xesteira a la entrada de la calle, que recientemente también comenzó a aparecer en callejeros y mapas por internet. Sin embargo, en la reciente renovación de señales de calles en del casco urbano, se volvieron a quedar fuera. De esta manera, el cartel de Rúa Xesteira sigue como un pequeño gran recordatorio de que todavía siguen ahí.

Ruela Bedelle. | L.D.

Otro bloque dentro de estas calles poco conocidas estaría protagonizado por las llamadas «ruelas», «camiños» o incluso «quenllas». Una de estas últimas la encontramos cerca, curiosamente en la rúa Río Deza, otra que tampoco sonará a muchos. En esta bajada desde la feria hacia la Avenida Leicures encontramos la Quenlla Leicures, un paso estrecho entre viviendas que justifica el nombre de «quenlla».

Cruzando desde este punto hacia la Avenida Benito Vigo, nos encontramos una calle de las «top», la Serafín Pazo. Bajando por ella hacia el antiguo matadero aparece a la derecha un pequeño callejón con un nombre lleno de simbolismo, la Ruela Bedelle. Esta denominación hace referencia al antiguo nombre que tenía esta calle, «Bedelle», una forma de llamar a esta zona que todavía mantienen muchas personas en el pueblo.

Quenlla Leicures. | L.D.

Si subimos un poco por la Benito Vigo encontramos dos calles cercanas y con denominaciones similares. Por un lado estaría la Ruela da Fonte –el callejón que sale de la calle Irmáns Valladares hasta la Manuel García Barros– y el Camiño dos Pozos –una calle situada en un lateral de la calle Fernín Bouza Brei–. En ambos casos se hace referencia a los caminos antiguos para llegar a las fuentes y pozos que había en la zona.

Si seguimos en dirección ascendente por la carretera nacional llegamos a la Avenida de Pontevedra, para encontrar una calle paralela poco conocida. Se trata del Camiño do Regueiro, de nuevo una denominación para marcar un punto de destino. Muy cerca de este punto estaría también la Rúa Ramos, nunca una calle sin salida que da servicio a dos viviendas. Y un poco más arriba, por el lateral de la fábrica de Martínez Otero, se encuentra la Rúa da Cerrada, que sube hacia parte trasera del antiguo Hotel Summa.

Bajando ya en dirección a Figueiroa encontramos varias calles más poco conocidas. Una de ellas sería el Camiño Real, que sale de la Avenida de Santiago –a la altura de Ferrokey– y que acaba en un camino de tierra. Todo apunta a que su nombre hace referencia al antiguo Camiño Real que atravesaba A Estrada hacia Santiago.

Ruela da Fonte. | L.D.

A poca distancia se encuentran varias calles poco conocidas, como la Rúa Concello de Caracas, la Rúa dos Estudiantes y la Rúa das Ciencias (antes llamada rúa das piscinas). En este caso el desconocimiento viene más por la falta de uso de estos nombres, en una zona englobada siempre bajo el nombre de zona deportiva y estudiantil.

Ya subiendo hacia la Farola encontramos otra calle poco conocida, el Camiño Boindo, que une la rúa San Paio con la salida por la PO-841 hacia Santiago.