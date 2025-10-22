Alvariza será del 31 de enero al 1 de febrero
La quinta edición de la Feira Internacional de Apicultura de Lalín se celebrará entre los días 31 de enero y 1 de febrero del próximo año. El coordinador de la feria Alvariza, David Liñares, avanzó las fechas durante una entrevista en la emisora de radio municipal.
