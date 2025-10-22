Agricultores y cazadores exigen a la Xunta que asuma los daños del jabalí

La sede de la cooperativa Xuncoga, en Lalín, acogió ayer una reunión entre ganaderos y representantes de las sociedades de caza de Lalín, Rodeiro y Dozón, para analizar el impacto de los daños del jabalí en los cultivos y sus soluciones.

Los dirigentes de los tecores coinciden en que las sociedades no pueden soportar más el impacto económico que les genera la organización de batidas, al margen de las denuncias por daños, también en vehículos. Por eso plantean la necesidad, en primer lugar, de modificar la Ley de Caza de Galicia y al tiempo que los tecores que cumplen con sus planes de gestión anuales no deban asumir el pago de unas tasas que en el caso del de Lalín rondan los 4.000 euros. Su presidente, José Luis Montoto, entiende que las sociedades cinegéticas no están en disposición de afrontar más gastos, al tiempo que recuerda que cada precinto solicitado para una batida cuesta un euro. Montoto, en relación a la celebración de nuevas cacerías con la norma de emergencia cinegética, confiesa que no es sencillo contar con un grupo de ocho cazadores un día de semana y entiende que existe desconcierto entre el sector, que en casos entiende que caza menor y mayor pueden convivir en el monte casi a diario. En esta campaña solo en Lalín fueron abatidos 80 jabalíes y un total de 1.980 desde la temporada 1919-2020.

Las cooperativas respaldan las demandas de las sociedades de caza y avanzan que las acompañarán «a cualquier administración» para solicitarlas. «Pedimos a los ganaderos que sufren daños en sus cultivos que denuncien a la administración, no a las sociedades de caza, ya que los cazadores son los únicos que nos pueden echar una mano para tratar de eliminar los animales salvajes que ocasionan daños en las tierras agrarias», manifestaron. Los representantes de las cooperativas presentes en la reunión también abogaron por demandar a los ganaderos que si tramitaron alguna denuncia la retiren, pues esta circunstancia perjudica a las sociedades cinegéticas».

El de ayer fue el primero de los encuentros entre las dos partes, donde se acordó «trabajar en conjunto e hacer todas las reuniones que sean precisas». Por el momento no se concretó si se realizarán solicitudes para la celebración de batidas de jabalí en estos tres municipios dezanos.