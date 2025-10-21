La Xunta activa la nueva depuradora de Lalín, que costará 27,6 millones de euros

Lalín es el concello de las comarcas que recibirá más dinero de la Xunta para la ejecución de infraestructuras, que un año más minimizan inversiones en municipios como Silleda, Vila de Cruces, Rodeiro, Agolada o Forcarei. La construcción de una nueva depuradora en la capital dezana comenzará a fraguarse a partir de 2026 con una reserva de 262.000 euros para una obra con financiación plurianual que costará 27,6 millones de euros. Como había propuesto el gobierno municipal a la Consellería de Medio Ambiente, esta infraestructura hidráulica se levantará al final del Paseo do Pontiñas, cerca ya del parque empresarial Lalín 2000.

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, detalló ayer las principales actuaciones de los presupuestos de la Xunta para el próximo año y su incidencia en las comarcas. Así, cifró en cerca de 22 millones las inversiones que se acometerán en 2026, al tiempo que repasó las de carácter plurianual. Reguera incidió en la «apuesta histórica por el desarrollo de las infraestructuras» que supone el diseño de las cuentas autonómicas que dejarán más de 4.000 millones en la provincia.

En Lalín, además de la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) los presupuestos contemplan una aportación de 4,9 millones de euros para la cuarta fase del polígono empresarial. El nuevo ámbito comprende 31,35 hectáreas y aporta más de 140.000 metros cuadrados de edificabilidad industrial y su proyecto de urbanización de la modificación del plan de sectorización , conviene recordar, fue aprobado por el Concello a principios de mes. Al margen de estos fondos de la Consellería de Industria, la cuenta incluye cerca de los 3,2 millones que costará la ampliación del IES Ramón María Aller Ulloa cuyas obras está previsto que comiencen ya este otoño. La denominada Base Integral de Unidades Operativas (BUO) proyectada ya hace años para el polígono Lalín 2000 aparece de nuevo, ya con previsión de desarrollo, con 1,7 millones. En el desglose de partidas constan además 2,5 millones para el ya en construcción edificio de Medio Rural, o 287.000 euros en saneamientos.

En el término municipal de Silleda las inversiones se limitan a 130.000 euros para el impulso a los polos de emprendimiento, al margen de nuevas infraestructuras en el recinto ferial. Vila de Cruces, Rodeiro, Agolada y Dozón se quedan sin inversiones destacadas, a la espera de las pedreas de las partidas genéricas, Aguas de Galicia habilitará 25.289 euros en Agolada, otros tantos en Dozón, 72.089 en Rodeiro, 47.489 en Silleda y 48.689 en Vila de Cruces.

Diez millones de euros habilitará la Consellería de Infraestruturas para la continuación de las obras del enlace de la autovía AG-59 entre A Estada y A Ramallosa. Además, a la cabecera comarcal de Tabeirós llegarán 2,4 millones con destino a la ampliación del parque industrial de Toedo, dentro de una inversión total de 6,7 millones.

Viviendas

Por otro lado, en las cuentas de la administración autonómica aparecen recursos para la construcción de viviendas sociales en Lalín y A Estrada. Los 17 pisos que se levantarán en la Rolda Leste lalinense supondrán una inversión de 2,4 millones [sin fondos previstos para 2026] mientras que para los 28 de A Estrada aparecen 429.000 euros el próximo año para un proyecto que asciende a casi 4,3 millones.

Cerdedo-Cotobade contará con 231.510 euros para su proyecto de la red de calor y en este municipio también constan 28.068 euros el próximo año para la ampliación de la red de saneamiento en Torrevella, cuyo coste absoluto asciende a 341.973 euros.

Área de servicio en la AG-53

Agustín Reguera subrayó que las principales inversiones desglosadas corresponden a infraestructuras y por tanto en estos números no están representados gasto corriente, bonos, subvenciones o gastos en gratuidad de servicios. El representante del gobierno gallego en la provincia destacó el «compromiso de la Xunta con los problemas de los ciudadanos» y la necesidad «de seguir apostando por sectores especialmente sensibles como la comunicación, el cuidado del medio ambiente, la sanidad o la educación». Calificó de «magníficos» los presupuestos para Deza y Tabeirós y mostró su convencimiento de que «permitirán mejorar el día a día de millares de vecinos».

Medio millón para una pista de equitación en Silleda

Precisamente, entre las infraestructuras vertebradoras de las comarcas está la autovía que parte de Dozón y remata en Ourense. Así, en las cuentas de la administración gallega se concretan 1,72 millones de euros para acometer, el próximo ejercicio, la obra de accesos, aparcamientos y urbanización de la parcela destinada a área de servicio en el margen izquierdo de la AG-53. Irá a la altura del punto kilométrico 79,5, con acceso desde las dos calzadas de la infraestructura. No obstante, ya en el presente año se habían consignado un total de 977.771 euros para la mencionada obra.Sin abandonar esta infraestructura autonómica, en lo que respecta a los gastos de explotación de esta vía de alta capacidad el gasto anual se va cerca de los 3,4 millones. Según los datos de la Axencia Galega de Infraestruturas, el peaje en sombra supone el desembolso de 7,88 millones de euros al término del presente año.

Personal más caro en la fundación estradense

Otra de las inversiones de la Xunta será de 500.000 euros para dotar al recinto ferial de la Semana Verde, en Silleda, de una pista de equitación.La previsión del presupuesto de explotación de la Fundación Semana Verde (es su plan financiero) calcula que sus ingresos en 2026 llegarán a los 3,64 millones de euros, entre los 518.967 euros de patrocinadores y colaboradores, los 1,93 millones de ventas (el alquiler de espacios o para los expositores de las ferias o para oposiciones y congresos ajenos a la fundación) y los 1,1 de otros ingresos de explotación, de los que el 93% procede de las comisiones por la subasta semanal de ganado, y el 7% restante, del alquiler mensual de locales y servicios asociaciones. En cuanto a los gastos, hay 738.245 euros para personal, con una plantilla de 17 empleados. Las aportaciones patrimoniales son de 140.000 euros, entre los 100.000 de la Consellería de Medio Rural y los 40.000 de la de Presidencia. Si nos vamos a la cuenta de pérdidas y ganancias, esos 738.000 euros en nóminas superarán en 2026 los 519.000 de ingresos por la actividad propia.

En cuanto a la Fundación Exposicións e Congresos A Estrada, sus ingresos en 2026 ascenderán a 232.585 euros, que incluyen los 166.285 por actividad propia, los 21.000 de subvención del Concello de A Estrada y los 45.300 de la ayuda de la Xunta (en 2024, la subvención real del gobierno autonómico marcó casi el doble, 89.080). Suben también los gastos de personal de esta fundación: el desembolso real en 2024 marcó 98.380 euros, la cifra que se calcula para este 2025. En 2026 mantiene sus 34 empleados, pero con 120.541 euros.