Xuncoga convoca a los presidentes de las sociedades de caza

El presidente de Xuncoga, Manuel Fernández, ha convocado para hoy a los presidentes de las sociedades de caza de Lalín, Rodeiro y Dozón. La reunión tendrá lugar a las 12:30 horas en la sede de la cooperativa de segundo grado, en el polígono empresarial Lalín 2000. En el orden del día de la reunión figura como asunto central la problemática de los daños que ocasiona el jabalí en los cultivos. Estarán presentes los presidentes de las cooperativas agroganaderas representadas en el consejo rector de Xuncoga.