Vecinos de Forcarei denuncian falta de personal en el centro de salud local

Vecinos de Forcarei han denunciado la situación que atraviesa el centro de salud del municipio, donde, según explican, la atención médica se ha visto gravemente afectada por la falta de personal. En la actualidad, el centro cuenta con solo una médica para atender a toda la población, después de que uno de los dos facultativos asignados se marchara hace un año. La plaza, afirman, continúa sin cubrirse de manera estable, y la solución provisional ha sido enviar sustitutos algunos días sueltos, sin llegar a cubrir la ratio que le correspondería al municipio.

El problema se agrava cuando la única médica disponible se ausenta por vacaciones o enfermedad. «Si ella no está, el centro se queda completamente sin médico», señalan los vecinos, que aseguran que esta situación se ha repetido durante todo el mes de octubre. «El viernes vino uno un par de horas, y hoy aún no ha venido nadie», explican los demandantes, que califican lo que ocurre de «inédito» en la localidad.

La falta de asistencia médica está generando preocupación entre los residentes, especialmente entre las personas mayores o con enfermedades crónicas que requieren seguimiento regular. Muchos aseguran que nunca antes habían visto el sistema sanitario local tan deteriorado. «El nivel de abandono es bestial», lamentan.