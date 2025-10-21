La unidad móvil para donar sangre, este fin de semana, en A Estrada

La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue desplaza este fin de semana una unidad móvil a la Praza do Concello de A Estrada, para todas las personas que deseen colaborar. Estará disponible el viernes, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas, mientras que el sábado atiende solo por la mañana, en turno de 10.00 a 15.00 horas.