Un tractor que echaba chispas por el tubo de escape causó el incendio con doce focos en Ponte

Un tractor que soltaba chispas por el tubo de escape causó el incendio con doce focos registrado en la parroquia silledense de Ponte el pasado 2 de octubre. Afectó a una superficie total de 0,41 hectáreas y fueron precisos diversos medios de la Xunta de Galicia para su extinción. Causó gran revuelo entre los vecinos, ya que en algunos casos las llamas se produjeron cerca de lugares habitados.

Las llamas llegaron hasta la carretera Silleda-Vila de Cruces. / Bernabé/Javier Lalín

Agentes del Grupo de Investigación de Incendios de la Unidad de Policía Nacional Adscrita de Galicia (UPA) en Santiago de Compostela han esclarecido el suceso. Los agentes observaron durante la inspección ocular que, a lo largo de unos dos kilómetros de una pista asfaltada que discurre por Ponte, entre las parroquias de O Castro y Vilar, se habían producido doce focos separados por metros unos de los otros.

Medios aéreos colaboraron en la extinción. / Bernabé/Javier Lalín

Tras realizar gestiones posteriores, localizaron unas cámaras de vigilancia en la zona de las que analizaron las imágenes, lo que permitió determinar que la causa del fuego fue un tractor que, mientras circulaba, expulsaba ceniza incandescente por el tubo de la salida de gases, produciendo focos en diferentes puntos. Después de investigar en empresas próximas al lugar, los agentes lograron identificar al conductor del tractor, al que se le tomó declaración en calidad de investigado como presunto autor del incendio. Las diligencias fueron remitidas al juzgado de instrucción en funciones de guardia de Lalín.

La alcaldesa y un policía local charlan con vecinos durante la extinción. / Bernabé/Javier Lalín

En lo que va de campaña, la UPA lleva 25 personas detenidas o investigadas como presuntas autoras de incendios forestales. La Xunta apela a la concienciación y a la prudencia de cara a evitar el registro de incendios. Asimismo, el Gobierno gallego recuerda que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en el caso de detectar algún fuego forestal. Y existe un teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento: 900 815 085.