Silleda comienza la extensión de la traída de agua a Chapa
Las máquinas de la mancomunidad remataron la mejora del firme en pistas de Breixa a Negreiros y se desplazan al Monte do Farán
REDACCIÓN
El Concello de Silleda acaba de iniciar las obras de la primera fase de ampliación en la traída municipal de agua en la parroquia de Chapa, en la que llevará este servicio hasta la aldea de Eirexe. Los trabajos se acometen con medios municipales del servicio de aguas y con maquinaria de la mancomunidad Terras de Deza y extenderán la dotación desde el enlace que abastece a Frigoríficos Bandeira. La nueva ampliación de la red de traída municipal se suma a otras actuaciones realizadas en los últimos meses en la zona de Trasfontao, así como en las parroquias de O Castro y Ponte. La alcaldesa, Paula Fernández, visitó las obras de Chapa junto al edil de Transición Ecolóxica, Manuel Requeijo.
Las obras se realizan de forma simultánea a las mejoras viarias en Chapa y que están incluidas en el plan de mejora integral de vías del rural que realiza este año el ejecutivo local socialista. En concreto, estos trabajos en Chapa afectan al vial vertebrador entre la citada aldea de Eirexe y Cornado, así como al tramo que conecta con A Cruz.
Por otra parte, las máquinas de la mancomunidad también mejoraron los firmes entre Breixa y Negreiros, rematando así unas tareas que quedaron incompletas en el primer turno. Desde hoy, estarán preparando con zahorra las pistas del Monte do Farán entre Breixa y Manduas. Su base ya quedó preparada en la primera tanda.
