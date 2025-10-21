Silleda acoge el curso de entrenador UEFA C para Deza y Tabeirós

Silleda es desde hoy sede del curso de entrenador UEFA C de la Federación Galega de Fútbol correspondiente a las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes. La actividad formativa cuenta con 22 participantes, de los cuales diez son del municipio silledense, y se desarrollará con sesiones teóricas presenciales en el salón de actos del Concello y clases prácticas en el campo de fútbol municipal Outeiriño-Joselu Mato.

El programa fue presentado ayer por la mañana en un acto celebrado en el propio consistorio. Participaron la alcaldesa, Paula Fernández Pena; la concejala de Deportes, Mónica González Conde; el presidente del comité de entrenadores de la federación autonómica, Manuel García; y representantes de la Escola de Fútbol Silleda (Susana González y Noemí Blanco) y de la SD Silleda (José Rodríguez y Luis González). La regidora mostró su satisfacción porque Silleda «se convierta en un punto de encuentro para la formación y profesionalización de nuevos entrenadores», y quiso agradecer la confianza a la Federación Galega de Fútbol por haber elegido el municipio, así como destacar el trabajo conjunto de la escuela y el club de fútbol en el fomento del deporte base.

Idónea y estratégica

Manuel García, por su parte, destacó la labor de coordinación y la buena disposición del Concello y de los clubes locales, subrayando que Silleda dispone de «instalaciones idóneas» y una «posición estratégica» que facilitar el desarrollo de este tipo de cursos. La iniciativa supone un nuevo paso en la descentralización de la formación deportiva en Galicia, ofreciendo títulos oficiales reconocidos por la UEFA y favoreciendo que el alumnado pueda compatibilizar el aprendizaje con su actividad diaria.