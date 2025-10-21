Merza vuelve a reinar en Galicia trece años después

La Banda de Música Artística de Merza vuelve a escribir su nombre en la historia de la música gallega. Trece años después de su última participación, la agrupación dezana regresó por todo lo alto al Certame Galego de Bandas de Música Populares, donde se proclamó vencedora de la primera sección con 94,92 puntos, apenas nueve décimas por encima de la portuguesa Banda de Loivos, que obtuvo 94,83. La última vez que Merza participó en este certamen fue en 2012, que ganaron, y también había obtenido el primer premio en 2007, 2009. Desde entonces, no se habían vuelto a presentar.

Dirigidos por el maestro viveirense Mateo Gómez, los 104 músicos merzanos se lucieron ante un jurado que valoró su precisión técnica, equilibrio sonoro y fuerza expresiva. «No íbamos con la ansiedad de ganar», confiesa Pablo Fernández, presidente y trompista de la banda. «Nuestro premio ya era poder reunirnos de nuevo después de casi dos semanas de ensayos intensos, mantener viva la banda y seguir haciendo música. El galardón fue una alegría enorme, sobre todo para los chavales y para los veteranos que llevan medio siglo tocando con nosotros», comentó orgulloso.

«La verdad es que fue todo muy reñido, por solo 9 décimas», recuerda Fernández. «Eso lo hace más especial, porque demuestra la gran calidad de las bandas y el trabajo que hay detrás. Hoy en día los certámenes tienen un nivel altísimo. Las escuelas de música crecen, los profesores y directores están cada vez mejor formados y eso se nota muchísimo», señala.

De hecho, el certamen, tradicionalmente de ámbito autonómico, alcanza ya una dimensión internacional. «Hace unos cinco o seis años que pasó a ser un concurso internacional, y eso se ve. Había bandas hasta de Colombia en las secciones juvenil e infantil. Por eso es un orgullo que una banda gallega vuelva a lo más alto», subraya. El galardón incluye una dotación económica de 7.000 euros, que se destinará a la Escuela de Música.

Santa Cecilia

«Anoche, al poco de dar el resultado, ya tenía más de cincuenta mensajes, de vecinos, de otras bandas, de directores, de la corporación municipal… Todos felicitándonos por llevar el nombre de Merza y de Vila de Cruces tan alto», relata el presidente.

Aunque la alegría se desbordó en el momento, la celebración fue sencilla. «Llegamos tarde y sin cenar, y lo primero que hicimos fue juntarnos en el bar de siempre, O Refuxio, para comer algo y brindar», comentó el presidente entre risas. La celebración oficial será el próximo 29 de noviembre, durante el tradicional concierto de Santa Cecilia, patrona de los músicos.

«Había mucho nivel; competir con una banda de Colombia y quedar terceros es un orgullo»

Candela Vilas, en el bus, acompañada de los jóvenes músicos.

La Banda Escola Municipal de A Estrada también firmó una gran actuación en el certamen, donde alcanzó el tercer puesto en la sección juvenil, con 82,5 puntos. Competían con la Banda Sinfónica de Caldas (Colombia), la Banda de Ribadumia y la de Arca.«Había un nivel brutal», reconoce Candelas Vilas, miembro de la directiva de la Banda Municipal estradense. «Competíamos contra unos chicos colombianos excepcionales. Su percusión, su ritmo... fue impresionante. Por eso este tercer puesto sabe muy bien», añade orgullosa. La banda juvenil presentó la obra «Pórtico», en colaboración con la EMAE, combinando música y teatro: «Durante la pieza, un actor y una actriz simulaban una batalla mientras los niños tocaban. Fue su mejor concierto, salieron encantados», destaca Vilas.Más allá de los premios, lo esencial está en la experiencia formativa y emocional que supone participar en un evento con bandas internacionales, con gran participación de Portugal. «El año pasado también fuimos, y la mejora desde entonces es inimaginable. Son tantas horas de ensayo, de esfuerzo, que es inevitable crecer. En un año y medio mejoraron muchísimo todos», explica.También valoró y quiso agradecer especialmente el compromiso y esfuerzo de las familias, que acompañan y animan a los jóvenes músicos en cada paso por seguir creciendo en este ámbito.