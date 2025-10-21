Mejora de vías forestales y rurales en 20 parroquias

El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao,supervisó recientemente las obras que se están llevando a cabo en la red viaria del rural, en el marco de dos importantes planes de actuación. Estas iniciativas buscan mejorar las condiciones de vías rurales y forestales, mejorando la seguridad y accesibilidad en una veintena de parroquias del municipio.

El primero de los planes es una colaboración con el Servicio de Prevención de Incendios de la Consellería de Medio Rural en Pontevedra, cuyo objetivo es la rehabilitación de varias pistas forestales clave para la prevención y extinción de incendios. Esta actuación se realiza en las parroquias de Frades y Santo André de Vea, y se extiende a la parroquia de Souto, que fue de las más afectadas por los incendios forestales recientes. A mayores, se ampliará en tres pistas de Codeseda, que conectan con Souto y Cerdedo-Cotobade.

El segundo plan que supervisó Louzao es el proyecto de Conservación de Camiños Rurais, que mejorará el firme en caminos de 13 parroquias. Estos caminos se encuentran en Couso, Cora, San Xurxo de Vea, Santeles, Paradela, Riobó, Frades, Barbude, Rubín, Guimarei, Lamas, Vinseiro, Rubín, Tabeirós, Callobre, San Miguel de Barcala y Codeseda.