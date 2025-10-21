La matriculación de vehículos crece un 11% en los primeros nueve meses
Las comarcas contabilizan 1.004 altas, que son 102 más que en el mismo período del año pasado | Los automóviles, que representan seis de cada diez ventas, aumentan un 3%
El sector de la automoción de las comarcas muestra en los primeros nueve meses unos mejores números que los del mismo período del año pasado. Entre enero y septiembre se matricularon un total de 1.004 vehículos, un centenar más, o lo que es lo mismo un 11 por ciento a mayores de los del período anterior. La mayor parte de los distintos segmentos de vehículos alcanza unos registros más favorables, aunque como es habitual la venta de turismos es la que empuja este crecimiento.
La Dirección General de Tráfico (DGT) acaba de difundir los datos de matriculaciones correspondientes al pasado mes de septiembre y si tomamos como referencia estos tres trimestres, en los municipios de Deza y Tabeirós-Montes se dieron de alta un total de 629 turismos, que son 18 más que los matriculados entre enero y septiembre de 2024. Como acontece desde hace bastante tiempo, Lalín funciona como el territorio con mayor demanda de automóviles y de los 629 totales, 313 corresponden a la cabecera comarcal dezana. Otros 144 fueron matriculados en A Estrada, mientras que en Silleda la cifra se situó en 76. En estos nueve meses los cruceños adquirieron 39 turismos, mientras que en Rodeiro y en Agolada el desglose es de 18 y 13 en cada caso. El promedio en Dozón no llega a una unidad mensual, con ocho matriculaciones de turismos, mientras que en Forcarei los datos oficiales apuntan exactamente 18.
Otro segmento de vehículos que logró mejorar bastante sus números fue el Tráfico agrupa como camiones y furgonetas, ahora con 148 matriculaciones, que son 24 más que las contabilizadas doce meses atrás. Más estabilidad hubo en el mercado de las empresas dedicadas al transporte de personas por carretera, una vez que en estos nueve meses se comercializaron una docena de autobuses, solo un a mayores que en el anterior balance. Sí se incrementó la venta de motocicletas, con cerca de una decena cada mes, y las 85 unidades dadas de alta son nueve más. Lo que llama bastante la atención en este balance es la compra de ciclomotores, un grupo de máquinas de motor cuyas ventas llevan años cayendo en picado: de solo nueve altas entre enero y septiembre del pasado ejercicio se pasó a una treintena. Algo semejante acontece con los tractores industriales, cuya demanda pasó de 27 a 47 unidades matriculadas en tres trimestres. Las máquinas identificadas como remolques y semirremolques también crecieron, en este caso de 31 a 43. Por último, la administración central incluye otro segmento sin determinar, con nueve altas.
En lo que respecta al pasado mes fueron 107 los vehículos matriculados, de los que 66 son turismos, 18 camiones o furgonetas, cuatro autobuses, cinco motocicletas, siete tractores industriales, un ciclomotor y seis remolques o semirremolques. Lalín encabeza el ranking de las comarcas, con 40 unidades, nueve más que las habidas en A Estrada. En Silleda fueron 24, seis en Vila de Cruces, cuatro en Rodeiro, una en Agolada y otra en Forcarei. En Dozón no se contabilizó ninguna. Si nos centramos en exclusiva en los turismos el balance es el siguiente: Lalín (28), Silleda (11), Vila de Cruces (4), Rodeiro (4), Agolada (1) y los restantes 18 corresponden a A Estrada.
