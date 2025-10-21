Florentino recibe una mención especial en los Premios Benfeito
REDACCIÓN
Lalín
La Unión de Consumidores de Galicia (Ucgal) concedió a la empresa textil lalinense Florentino una de las menciones especiales en su segunda edición de los Premios Benfeito de Consumo. En el galardón se cita la contribución «ejemplar» de la sociedad dezana «al desarrollo económico y social de Galicia a lo largo de más de seis décadas en el sector de la moda». Añade que Florentino «es la prueba de que se puede construir una marca global desde el corazón de Galicia combinando visión emprendedora, calidad de producto y compromiso con el territorio». También rinde tributo a su fundador, Florentino Cacheda.
La otra mención especial es para Editorial Galaxia por sus 75 años «al servicio de la cultura y la lengua gallega».
