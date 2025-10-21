A falta de ambulancia, buenos son los primeros auxilios

Imaginemos por un momento una localidad en la que cada vecino, cada persona que camina por la calle o atiende un comercio, sepa cómo actuar ante una emergencia médica. Un lugar donde la rapidez de la respuesta no dependa únicamente de la llegada de un vehículo sanitario, sino también del conocimiento y la decisión de quien está allí en ese instante. Esta es la premisa que ha llevado a la enfermera estradense Loyola Silva Fernández a poner en marcha una iniciativa pionera en Cerdedo: organizar unas jornadas abiertas y gratuitas de formación en primeros auxilios para toda la vecindad de la comarca de Terra de Montes.

Aunque esta formación no puede ni debe sustituir la necesidad de contar con recursos sanitarios adecuados, surge como respuesta directa a una carencia que lleva años afectando a la zona: la ausencia de una ambulancia medicalizada en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Cerdedo. La Plataforma Cerdedo pola Sanidade Pública lleva tiempo denunciando que, cada año, entre 900 y 1.000 traslados en ambulancia se realizan desde esta área, con pacientes que provienen de distintos municipios de la Terra de Montes. Situaciones en las que personas enfermas han tenido que esperar más de una hora para ser trasladadas a un centro de salud o al Hospital Montecelo de Pontevedra han puesto de manifiesto el riesgo que esto representa.

La propuesta de Loyola Silva consiste en capacitar a la población en primeros auxilios, de modo que los vecinos puedan intervenir de manera segura y efectiva en las emergencias mientras llega la asistencia profesional. La formación se realizará entre los meses de mayo y junio en Cerdedo y será impartida por el alumnado del Ciclo de Emerxencias Sanitarias del CIFP Ánxel Casal de A Coruña, quienes se desplazarán a la comarca para mantener contacto directo con la comunidad. Además, las jornadas contarán con la colaboración de la Asociación de Técnicos de Emerxencias Sanitarias de Galicia, que aportará experiencia y apoyo directo durante las actividades. La propuesta, abierta y gratuita, busca ofrecer herramientas prácticas mientras se espera una solución permanente a la falta de transporte sanitario y se prevé que el Concello colabore cediendo espacios adecuados para su desarrollo.

Así explica la docente cómo nació la iniciativa: «La idea llegó mientras preparaba la programación didáctica para las oposiciones a profesorado. Quería un proyecto que tuviese repercusión social, que no se quedase en las aulas, así que buscando información me encontré con un mapa del reparto de ambulancias en Galicia y las diferentes zonas de sombra a las que no llega este recurso». «Siendo yo de A Estrada, intenté centrarme en lugares próximos, y fue entonces cuando entré en contacto con la situación de Cerdedo, un área rural en la que hay muchas deficiencias a nivel sanitario», añade Silva, que continúa: «A partir de ahí me puse en contacto con la plataforma de Cerdedo pola Sanidade Pública e ideamos estas formaciones que llevará a cabo el alumnado del ciclo de Emerxencias Sanitarias al que imparto clase este año».

Según Silva, la propuesta ya goza de gran acogida entre los estudiantes, que trabajan ahora en la recopilación de datos para crear una radiografía fiel de la realidad sanitaria en Terra de Montes. De este modo, el proyecto combina conocimiento académico, prevención y solidaridad, ofreciendo a la comunidad una herramienta útil y tangible mientras sigue pendiente la demanda de una ambulancia medicalizada en el PAC de Cerdedo.