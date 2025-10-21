A Estrada y Lalín participan en el octavo certamen ‘Vilas en Flor’

El 14 de noviembre el concello coruñés de Carballo acoge el octavo certamen Vilas en Flor, en el que participan A Estrada, Lalín y otros 39 municipios de Galicia que también tienen menos de 40.000 habitantes. Los expertos visitaron ayer la cabecera comarcal dezana, y ya estuvieron el 9 de este mes en la villa estradense. Vilas en Flor reconoce la gestión sostenible y la educación ambiental.