A Estrada y Lalín participan en el octavo certamen ‘Vilas en Flor’
REDACCIÓN
Lalín
El 14 de noviembre el concello coruñés de Carballo acoge el octavo certamen Vilas en Flor, en el que participan A Estrada, Lalín y otros 39 municipios de Galicia que también tienen menos de 40.000 habitantes. Los expertos visitaron ayer la cabecera comarcal dezana, y ya estuvieron el 9 de este mes en la villa estradense. Vilas en Flor reconoce la gestión sostenible y la educación ambiental.
