Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Envían otro camión de paja para ganaderos de Ourense

Envían otro camión de paja para ganaderos de Ourense |

Envían otro camión de paja para ganaderos de Ourense |

De la parroquia lalinense de Vilatuxe partió ayer el cuarto camión de paja para ganaderos de la provincia de Ourense afectados por los incendios del verano. Esta iniciativa fue posible gracias a José Canda Rodríguez, José Canda Louzao, Ángel Arca, Lola de Lodeirón, Ganadería Midón, Sara Fernández, Ganadería Otero Fondevila, Manuel Silva y Casa da Ferreira de Lagazós. Los promotores agradecen al Concello la gestión con la Xunta del transporte.

TEMAS

Tracking Pixel Contents