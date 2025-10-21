Envían otro camión de paja para ganaderos de Ourense

De la parroquia lalinense de Vilatuxe partió ayer el cuarto camión de paja para ganaderos de la provincia de Ourense afectados por los incendios del verano. Esta iniciativa fue posible gracias a José Canda Rodríguez, José Canda Louzao, Ángel Arca, Lola de Lodeirón, Ganadería Midón, Sara Fernández, Ganadería Otero Fondevila, Manuel Silva y Casa da Ferreira de Lagazós. Los promotores agradecen al Concello la gestión con la Xunta del transporte.